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Osmogodišnju devojčicu napao je vukunutar ograđenog prostora u jednom nemačkom zoološkom vrtu, pri čemu je zadobila teške telesne povrede, saopštili su zvaničnici.

Napad se dogodio juče tokom posebnog događaja za decu u parku sa divljim životinjama "Johanismile" (Johannismühle), južno od Berlina, navodi se u saopštenju zvaničnika okruga Teltov-Fleming.

Devojčica je helikopterom prebačena u bolnicu, dodaje se u saopštenju.

Radnik zoološkog vrta intervenisao je pre nego što su napadnute još dve devojčice, koje su se takođe nalazile u prostoru za arktičke vukove.

Zoološki vrt je zatvoren do daljeg, dok traje istraga.

Ranije ove godine, u Hamburgu, vuk je ujeo jednu ženu u zoni sa prodavnicama, a prema navodima nadležnih, veruje se da je reč o prvom takvom napadu otkako su se vukovi 1998. godine ponovo pojavili u ovoj zemlji.

(Kurir.rs/Beta)

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