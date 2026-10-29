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Holandijaće nabaviti dodatna borbena vozila pešadije CV90, nove tenkove za postavljanje mostova, zamenu za svoje nepouzdano inženjerijsko vozilo Kodiak, kao i nova gusenična vozila za podršku i teška oklopna vozila za izvlačenje oštećene tehnike, a sve to stiže iz Nemačke, saopštilo je holandsko Ministarstvo odbrane.

O planovima je ministar odbrane Derk Bosvijk obavestio parlament u pismu od 26. oktobra.

Ministarstvo nije objavilo koliko će vozila biti nabavljeno, koliko će koštati čitav paket niti kada se očekuju isporuke. Navedeno je, međutim, da će oprema uglavnom biti namenjena teškim i srednjim pešadijskim brigadama holandske kopnene vojske, koja se priprema za mogući sukob velikih razmera.

Nova borbena vozila CV90 za pešadiju



Nova vozila CV90 biće namenjena oklopnom bataljonu pešadije koji tek treba da bude formiran. Bataljon će biti stacioniran u kasarni Naso-Dicu u Budelu, na jugu Holandije.

Holandija će vozila nabaviti kroz zajednički program koji predvodi Švedska, matična zemlja kompanije "BAE Sistems Heglunds", proizvođača CV90.

U programu učestvuju i Estonija, Finska, Litvanija i Norveška. Prema navodima holandskog Ministarstva odbrane, zajednička nabavka trebalo bi da ubrza isporuke.

Holandska vojska već koristi 122 vozila CV90, koja trenutno prolaze kroz modernizaciju. Vrednost tog programa iznosi oko 500 miliona dolara.



Zamena za zastarelo inženjerijsko vozilo Kodiak



Ministarstvo odbrane navelo je da je postojeće holandsko inženjerijsko vozilo Kodijak, zasnovano na tenku Leopard 2, zastarelo i nedovoljno zaštićeno od sadašnjih i budućih pretnji. Česti kvarovi i tehnički problemi takođe ograničavaju njegovu upotrebu.

Zamensko vozilo moraće da bude sposobno da probija snažne odbrambene linije, savladava minska polja, zidove i druge prepreke kako bi omogućilo tenkovima i pešadiji da napreduju.

Takvi zadaci pokazali su se izuzetno zahtevnim u Ukrajini, gde su gusta minska polja usporavala napade oklopnih jedinica obe strane i nanosila im velike gubitke. Holandsko ministarstvo za sada nije otkrilo koji će model zameniti Kodiaka.

Više tenkova za postavljanje pontonskih mostova



Holandija će nabaviti i dodatne tenkove za postavljanje mostova. Ova specijalizovana vozila nose sklopive pontonske mostove pomoću kojih tenkovi i druga vojna tehnika mogu da prelaze preko reka, kanala i drugih prepreka.

Prema navodima Defence Bloga, Holandija će se verovatno priključiti postojećem nemačkom ugovoru za nabavku ovih vozila.



Nemačka će isporučiti vozila za podršku i izvlačenje oštećene tehnike



Od nemačke kompanije FFG (Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft - nemački proizvođač i modernizator vojnih vozila), holandska vojska nabaviće gusenična oklopna vozila za borbenu podršku ACSV, koja već koristi norveška vojska.

Vozila ACSV biće isporučena u nekoliko verzija, uključujući: sanitetsko vozilo, komandno vozilo, vozilo za postavljanje mina, vozilo za obuku vozača.

Nemačka kompanija isporučiće i teško oklopno vozilo za izvlačenje tehnike Visent 2, napravljeno na šasiji tenka Leopard 2. Ono može da vuče i podiže oštećene ili zaglavljene tenkove i druga oklopna vozila.

Holandska vojska trenutno raspolaže sa 25 starijih vozila za izvlačenje Bergepancer 3. Ministarstvo odbrane ranije je saopštilo da taj broj nije dovoljan za planirano proširenje oklopnih snaga, koje uključuje i nove tenkove Leopard 2A8.



Holandska domaća industrija učestvovaće u proizvodnji



Značajan deo posla biće poveren holandskim kompanijama.

Kompanija "Van Halteren tehnolodžis" sklapaće vozila ACSV i Visent 2 u Holandiji i biće zadužena za njihovo održavanje.