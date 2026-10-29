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Peti plenum20. saziva Centralnog komiteta Komunističke partije Kine (KP Kine) održan je u Pekingu od 26. do 29. oktobra ove godine.

Plenumu su prisustvovala 162 člana Centralnog komiteta i 117 kandidata za članove Centralnog komiteta. Sastanku su prisustvovali i članovi Centralne komisije za disciplinsku inspekciju, kao i odgovorni drugovi iz relevantnih oblasti. Sastanku su prisustvovali i pojedini drugovi iz osnovnih partijskih organizacija, kao i stručnjaci i naučnici koji su delegati 20. partijskog kongresa.

Plenumom je predsedavao Politbiro Centralnog komiteta. Generalni sekretar Centralnog komiteta Si Đinping održao je važan govor.

Plenum je saslušao i razmotrio izveštaj o radu koji je Si Đinping podneo u ime Politbiroa Centralnog komiteta, a razmotrio je i usvojio Odluku Centralnog komiteta Komunističke partije Kine o nekoliko važnih pitanja koja se odnose na dosledno unapređivanje sveobuhvatnog i strogog upravljanja Partijom. Si Đinping je plenumu objasnio nacrt ove odluke.

Plenum je u potpunosti potvrdio rad Politbiroa Centralnog komiteta od Četvrtog plenuma20. saziva Centralnog komiteta Komunističke partije Kine. Jednoglasno je ocenjeno da je Politbiro Centralnog komiteta savesno sprovodio duh 20. partijskog kongresa i svih dosadašnjih plenarnih sednica 20. saziva Centralnog komiteta, istrajavao u opštem principu rada da se napređuje uz očuvanje stabilnosti. Celovito je, precizno i sveobuhvatno primenjivao novu razvojnu filozofiju, koordinisano unapređivao ukupni plan „pet celina“ i usklađeno sprovodio strateški plan „četiri sveobuhvatna aspekta“, vodio je računa o domaćim i međunarodnim prilikama, kao i o razvoju i bezbednosti, odlučno je podsticao visokokvalitetni ekonomski razvoj, unapređivao je izgradnju socijalističke demokratije i vladavine prava, obavljao poslove na polju propagande, ideologije i kulture, radio na obezbeđivanju blagostanja stanovništva i izgradnji ekološke civilizacije, štitio nacionalnu bezbednost i društvenu stabilnost, produbljivao sveobuhvatno i strogo upravljanje Partijom, jačao modernizaciju nacionalne odbrane i oružanih snaga, obavljao poslove u vezi sa Hongkongom i Makaom, kao i poslove u vezi sa Tajvanom, te unapređivao diplomatiju velikih sila sa kineskim karakteristikama. Četrnaesti petogodišnji plan uspešno je priveden kraju, a Petnaesti petogodišnji plan dobro je započeo. Rad Partije i države ostvario je novi napredak i postigao nove rezultate. Sprovedeno je obrazovanje o uspostavljanju i primeni ispravnog shvatanja rezultata rada, svečano je obeležena 105. godišnjica osnivanja KP Kine, a snažna energija jedinstva i zajedničkog napretka Partije i naroda svih etničkih grupa širom zemlje dodatno je ojačana.

Plenum se osvrnuo na više od sto godina borbe Partije i istakao da je KP Kine mogla da ide iz pobede u pobedu zato što je imala na umu uzvišeni komunistički ideal, bila je posvećena istorijskom poduhvatu koji se proteže kroz hiljade godina kineske nacije, istrajavala je u nastojanju da kineskom narodu obezbedi sreću, a kineskoj naciji nacionalno podmlađivanje, te u svim istorijskim razdobljima pridavala je veliki značaj upravljanju Partijom i njenom disciplinovanju. Partija je imala hrabrosti da istrajava u istini i ispravlja greške, neprestano je jačala rešavajući sopstvene probleme oslanjajući se na sopstvene snage i podršku naroda i postala čvrsto rukovodeće jezgro u ostvarivanju ciljeva Partije i naroda. Tokom revolucije, izgradnje i reformi, Partija je svoju izgradnju uzastopno tretirala kao veliki projekat, a zatim kao novi veliki projekat. Od 18. partijskog kongresa intenzivno se unapređuje novi veliki projekat izgradnje Partije u novoj eri. Pronađena su dva odgovora na pitanje kako prevazići istorijski ciklus uspona i padova, upravljanja i propasti: omogućiti narodu da nadzire vladu i sprovesti sopstvenu revoluciju. To je jedinstveno dostignuće KP Kine koje će zauvek ostati zabeleženo u istoriji izgradnje marksističkih političkih partija.

Plenum je visoko ocenio velika dostignuća, ostvarena u sveobuhvatnom i strogom upravljanju Partijom u novoj eri. Jednoglasno je ocenjeno da se Centralni komitet, sa drugom Si Đinpingom u svom jezgru, suočio sa ozbiljnom stvarnošću u kojoj je rukovodstvo Partije, u određenom periodu, bilo oslabljeno, formalizovano i marginalizovano, upravljanje Partijom i njeno disciplinovanje nisu bili dovoljno strogi, stvarni i delotvorni, a pojedini problemi unutar Partije bili su alarmantni. Pokazujući ogromnu političku hrabrost i snažan osećaj odgovornosti, Centralni komitet je nepokolebljivo sprovodio sveobuhvatno i strogo upravljanje Partijom, usmeravao oštricu ka sopstvenim redovima i primenjivao stroge mere radi uspostavljanja reda, kontinuirano rešavao istaknute probleme, iz korena preokrenuo stanje popustljivog, nedoslednog i slabog upravljanja Partijom i njenog disciplinovanja, zaustavio neke loše prakse koje godinama nisu mogle da budu suzbijene, ispravio neke dugogodišnje i uporne probleme i uklonio ozbiljne rizike koji su postojali unutar Partije, države i oružanih snaga. Partija je kroz revolucionarno preoblikovanje postala snažnija i delotvornija. Sveobuhvatno i strogo upravljanje Partijom u novoj eri otvorilo je nove perspektive za samorevoluciju Partije sa stogodišnjom istorijom, podstaklo je istorijska dostignuća i istorijske promene u radu Partije i države i omogućilo Partiji i narodu da steknu istorijsku inicijativu u izgradnji snažne Partije i snažne države.

Plenum je istakao da je Centralni komitet, sa drugom Si Đinpingom u svom jezgru, tokom velike prakse upravljanja Partijom i njenog jačanja u novoj eri, a polazeći od važnih pitanja savremenog doba o tome kakva marksistička partija treba da bude – sposobna da dugoročno ostane na vlasti i izgradnju marksističke partije koja će dugoročno ostati na vlasti, izneo niz novih ideja, shvatanja i strategija, čime je oblikovana Si Đinpingova misao o izgradnji Partije. Ova misao obogaćuje i razvija marksističku teoriju o izgradnji partije. Ona predstavlja značajan rezultat teorijskih inovacija Partije, ostvarenih povezivanjem osnovnih načela marksizma sa konkretnom kineskom stvarnošću i sa izuzetnom tradicionalnom kineskom kulturom. Ona je plod praktičnog iskustva i kolektivne mudrosti Partije i naroda, važan je sastavni deo Si Đinpingove misli o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru i predstavlja temeljne smernice i vodič za delovanje u daljem unapređivanju novog velikog projekta izgradnje Partije u novoj eri.

Plenum je naglasio da sveobuhvatno i strogo upravljanje Partijom ima mnogo povoljnih uslova, ali se istovremeno suočava sa brojnim novim okolnostima i problemima. Sa dubokim promenama u međunarodnom okruženju, nacionalnim okolnostima i stanju u samoj Partiji, zadaci Partije da predvodi narod u zaštiti nacionalnog suvereniteta, bezbednosti i razvojnih interesa postaju sve teži, kao i zadaci predvođenja naroda u unapređivanju reformi i razvoja i očuvanju društvene harmonije i stabilnosti. Sve zahtevniji postaju i zadaci očuvanja naprednog karaktera i čistote Partije. Sve to predstavlja velike izazove za sposobnost Partije da upravlja državom u novim okolnostima, nivo njenog rukovođenja, kvalitet kadrova i sposobnost da se odupre korupciji i spreči moralno posrnuće. „Četiri velika iskušenja“ i „četiri opasnosti“ sa kojima se Partija suočava dugotrajni su, složeni i ozbiljni. Cela Partija mora, sa strateške visine očuvanja dugoročne vlasti Partije i ostvarivanja velikog podmlađivanja kineske nacije, duboko da shvati veliki značaj doslednog unapređivanja sveobuhvatnog i strogog upravljanja Partijom, da učvrsti samopouzdanje i ostane postojana, da sa još višim standardima i konkretnijim merama očuva i primenjuje dragocena iskustva stečena u sveobuhvatnom i strogom upravljanju Partijom u novoj eri, temeljno reši istaknute probleme sa kojima se suočava izgradnja Partije i učvrsti i razvije povoljno političko stanje ostvareno u upravljanju Partijom i njenom disciplinovanju.

Plenum je istakao da dosledno unapređivanje sveobuhvatnog i strogog upravljanja Partijom mora da se zasniva na marksizmu – lenjinizmu, Mao Cedungovoj misli, teoriji Deng Sjaopinga, važnim idejama „tri predstavnika“ i naučnom konceptu razvoja, kao i na sveobuhvatnom sprovođenju Si Đinpingove misli o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru i temeljnog proučavanja i primene Si Đinpingove misli o izgradnji Partije. U cilju ostvarivanja misije i zadataka Partije, potrebno je sprovoditi opšte zahteve za izgradnju Partije u novoj eri, polaziti od Statuta Partije kao temelja, očuvati avangardni karakter Partije, insistirati na sveobuhvatnom rukovodstvu Partije i centralizovanom i jedinstvenom rukovodstvu Centralnog komiteta. Pažnju treba usmeriti na jačanje sposobnosti Partije da dugoročno ostane na vlasti, očuvanje njenog naprednog karaktera i čistote, kao i čvrstih veza između Partije i naroda. Potrebno je nepokolebljivo istrajavati u strogom pristupu, usavršavati sistem sveobuhvatnog i strogog upravljanja Partijom, političku izgradnju Partije postaviti kao vodeći princip, sveobuhvatno unapređivati sve aspekte njene izgradnje, u potpunosti podsticati inicijativu, aktivnost i kreativnost svih članova Partije, neprestano ostvarivati samopročišćenje, samousavršavanje, samoobnavljanje i samopoboljšanje Partije, kontinuirano jačati njenu sposobnost političkog rukovođenja, ideološkog usmeravanja, organizovanja masa i društvenog uticaja, te obezbediti da Partija uvek ostane marksistička vladajuća partija koja predvodi svoje vreme, uživa iskrenu podršku naroda, može da izdrži različite oluje i iskušenja i poseduje snažnu vitalnost, kao i da zauvek ostane čvrsto rukovodeće jezgro socijalističkog poduhvata sa kineskim karakteristikama.

Plenum je naglasio da su principi kojih se treba pridržavati u doslednom unapređivanju sveobuhvatnog i strogog upravljanja Partijom: služenje misiji i zadacima Partije, postavljanje političke izgradnje Partije kao vodećeg principa, sveobuhvatna strogost, usmerenost na probleme, očuvanje ispravnih načela uz inovacije, vođenje ličnim primerom odozgo nadole i upravljanje Partijom u skladu sa pravilima.

Plenum je izradio sistematski plan za dosledno unapređivanje sveobuhvatnog i strogog upravljanja Partijom. Naglašeno je da je potrebno jačati partijsku svest i karakter komunista, strogo sprovoditi demokratski centralizam, izgrađivati visokokvalitetan kadar sposoban da preuzme odgovornost za nacionalno podmlađivanje, stvarati čvrst organizacioni sistem koji je povezan od vrha do dna i delotvorno sprovodi odluke, istrajno unapređivati dobar stil rada i disciplinu, nepokolebljivo i objedinjeno raditi na tome da se korupcija ne sme počiniti, ne može počiniti i ne želi počiniti, istrajavati u upravljanju Partijom putem institucija i u skladu sa pravilima, usavršavati sistem nadzora nad Partijom i državom i učiniti odgovornost za upravljanje Partijom i njeno disciplinovanje jasnom i obavezujućom.

Plenum je istakao da je jačanje partijskog karaktera temeljni zadatak sveobuhvatnog i strogog upravljanja Partijom. Potrebno je da svi članovi Partije i kadrovi istrajavaju u očuvanju karaktera i ciljeva Partije, jačaju svest o Partiji, svest o članstvu i svest o avangardnoj ulozi, te da jačanje partijskog karaktera smatraju doživotnim zadatkom. Potrebno je uložiti napore u učvršćivanje ideala i uverenja, izgradnju čvrstu odanost Partiji, produbljivanje osećaja odgovornosti prema narodu, istrajavanje u traženju istine na osnovu činjenica, negovanje čistih moralnih osobina i očuvanje poštenja i integriteta, kako bi se obezbedilo da članovi Partije budu odani, čestiti i odgovorni i da uvek očuvaju politički karakter komunista. Potrebno je ojačati obrazovanje o odanosti Partiji, koristiti inovativne teorije Partije za jačanje duha i učvršćivanje uverenja, negovati partijski karakter kroz dobre tradicije Partije i izuzetnu tradicionalnu kinesku kulturu, usavršavati ga kroz praktično delovanje i jačati sposobnost prepoznavanja i procene partijskog karaktera.

Plenum je istakao da je demokratski centralizam temeljni organizacioni princip i sistem rukovođenja Partije, a njegovo sprovođenje unutrašnji zahtev sveobuhvatnog i strogog upravljanja Partijom. Potrebno je unaprediti i primenjivati sve sisteme demokratskog centralizma, u potpunosti razvijati unutarpartijsku demokratiju i delotvorno sprovoditi ispravnu centralizaciju, kako bi se bolje iskoristile političke, organizacione, institucionalne i radne prednosti demokratskog centralizma. Potrebno je istrajavati u centralizovanom i jedinstvenom rukovodstvu Centralnog komiteta i jačati ga, unapređivati kvalitet unutarpartijske demokratije, strogo primenjivati pravila za donošenje odluka i razmatranje pitanja u rukovodećim organima i urediti način na koji „prvi odgovorni“ obavljaju svoje dužnosti i koriste svoja ovlašćenja.

Plenum je istakao da je ključ sveobuhvatnog i strogog upravljanja Partijom u strogom upravljanju kadrovima. Potrebno je sprovoditi organizacionu liniju Partije u novoj eri i strogo nadzirati obrazovanje i obuku kadrova, njihov izbor i imenovanje, upravljanje njima i kontrolu njihovog rada, kako bi se izgradio visokokvalitetan kadar sa čvrstim političkim uverenjima, snažnim sposobnostima, dobrim radnim stilom i strogom disciplinom. Potrebno je primenjivati ispravne kriterijume za izbor kadrova, birati i imenovati ljude precizno i naučno, podsticati kadrove da uspostave i primenjuju ispravno shvatanje rezultata rada, jačati njihove sposobnosti za obavljanje poslova i pokretanje inicijativa, unapređivati kvalitet obuke i izbora istaknutih mladih kadrova, jačati upravljanje kadrovima i nadzor nad njima, kao i sveobuhvatno razvijati, privlačiti i koristiti talente.

Plenum je istakao da su partijske organizacije na svim nivoima glavni nosioci odgovornosti za sveobuhvatno i strogo upravljanje Partijom. Potrebno je sistematski unapređivati izgradnju partijskih organizacija na svim nivoima i u svim oblastima, jačati njihove političke i organizacione funkcije i obezbediti da se partijska linija, principi i politike, kao i odluke i planovi Centralnog komiteta, sprovode koordinisano, precizno i efikasno od vrha do dna. Potrebno je da partijske organizacije centralnih državnih organa i organa države imaju uzornu ulogu, jačati funkcije lokalnih partijskih komiteta, koordinisano unapređivati izgradnju osnovnih partijskih organizacija u svim oblastima, posebnu pažnju posvetiti izgradnji Partije u novim sektorima, jačati članstvo i usavršavati mehanizme povezivanja partijskih organizacija na svim nivoima.

Plenum je istakao da su unapređivanje dobrog radnog stila i strogo sprovođenje discipline snažne mere za sveobuhvatno i strogo upravljanje Partijom. Potrebno je istovremeno raditi na partijskom karakteru, radnom stilu i disciplini, povezivati unapređivanje radnog stila, sprovođenje discipline i borbu protiv korupcije, produbljivati iskustva stečena u unapređivanju sveobuhvatnog i strogog upravljanja Partijom polazeći od radnog stila, kontinuirano poboljšavati način rada, upravljati Partijom i sprovoditi disciplinu uz pomoć strogih pravila i ujedinjavati i jačati kolektivnu snagu dobrim ugledom. Potrebno je dosledno sprovoditi partijsku liniju rada sa masama u novoj eri, istrajno primenjivati duh Osam odredbi Centralnog komiteta, učiniti unapređivanje radnog stila redovnim i dugoročnim zadatkom, strogo sprovoditi disciplinu i sveobuhvatno koristiti obrazovnu i obavezujuću ulogu discipline, kao i njenu funkciju zaštite i podsticanja.

Plenum je istakao da objedinjeno delovanje na tome da se korupcija ne sme počiniti, ne može počiniti i ne želi počiniti predstavlja važnu strategiju sveobuhvatnog i strogog upravljanja Partijom i osnovni princip borbe protiv korupcije. Potrebno je imati na umu da Partija nema sopstvene posebne interese, osim interesa radničke klase i najširih narodnih masa i da su Partija i korupcija međusobno nespojive. Potrebno je odlučno slediti put borbe protiv korupcije sa kineskim karakteristikama, jačati centralizovano i jedinstveno rukovodstvo Centralnog komiteta nad borbom protiv korupcije, posvećivati još veću pažnju istovremenom rešavanju osnovnih uzroka i vidljivih posledica, kao i sistematskom upravljanju, te dosledno sprovoditi strogo kažnjavanje, precizno suzbijanje, efikasno sprečavanje i objedinjeno delovanje. Borbu protiv korupcije potrebno je voditi do kraja. Potrebno je održavati snažan pritisak na počinioce korupcije, jačati ograničenja i nadzor nad korišćenjem ovlašćenja, učvršćivati ideološke temelje poštovanja integriteta i odbacivanja korupcije i unapređivati sveobuhvatnu efikasnost objedinjene borbe protiv korupcije.

Plenum je istakao da je jačanje sistema partijskih propisa i institucija dugoročno i temeljno rešenje za sveobuhvatno i strogo upravljanje Partijom. Potrebno je istrajavati u tome da Statut Partije bude osnovni kodeks ponašanja za celu Partiju, produbljivati reformu sistema izgradnje Partije i unapređivati organsko jedinstvo vladavine države u skladu sa zakonom i upravljanja Partijom u skladu sa pravilima, čime će se obezbediti snažne institucionalne garancije za dosledno unapređivanje sveobuhvatnog i strogog upravljanja Partijom. Potrebno je usavršavati sistem partijskih propisa i institucija, jačati njihovo sprovođenje i odlučno suzbijati neformalna pravila koja zaobilaze zvanične propise.

Plenum je istakao da dosledno unapređivanje sveobuhvatnog i strogog upravljanja Partijom zahteva dalje usavršavanje sistema nadzora nad Partijom i državom. Potrebno je učiniti nadzor partijskih komiteta i partijskih grupa rukovodećih organa sveobuhvatnim i delotvornim, unaprediti sistem dvostrukog rukovođenja radom inspekcije discipline i nadzornih organa, podstaći duboko povezivanje i efikasno koordinisanje unutarpartijskog nadzora sa svim drugim oblicima nadzora i iskoristiti ključnu ulogu inspekcija u sveobuhvatnom nadzoru.

Plenum je naglasio da je dosledno unapređivanje sveobuhvatnog i strogog upravljanja Partijom zajednička politička odgovornost cele Partije. Potrebno je čvrsto se uhvatiti za ključni element sistema odgovornosti za upravljanje Partijom i njeno disciplinovanje, usavršavati sistem u kojem svako snosi svoju odgovornost, uz jedinstvenu koordinaciju, unapređivati mehanizme za procenu sprovođenja odgovornosti i ozbiljno pozivati na odgovornost one koji neadekvatno upravljaju Partijom i ne sprovode njeno disciplinovanje, a naročito kada se pojave ozbiljni problemi.

Plenum je istakao da je temeljno proučavanje i sprovođenje duha plenarne sednice veliki politički zadatak za celu Partiju u sadašnjem i narednom periodu. Potrebno je temeljno proučiti i razumeti duh plenarne sednice, ojačati organizaciono rukovođenje, kontinuirano ulagati napore u rešavanje istaknutih problema i obezbediti da se sve mere predviđene Odlukom sprovedu u praksi.

Plenum je naglasio da je potrebno dobro obaviti sve poslove na kraju tekuće i početkom naredne godine. Potrebno je istrajavati u opštem principu rada da se napreduje uz očuvanje stabilnosti, celovito, precizno i sveobuhvatno primenjivati novu razvojnu filozofiju, ubrzati izgradnju novog razvojnog obrasca, u potpunosti iskoristiti makroekonomske politike, temeljno istražiti potencijal domaće tražnje, dodatno produbiti reforme i otvaranje prema svetu, podsticati kontinuirani razvoj privrede u pravcu novih, kvalitetnijih i boljih rezultata, obezbediti ostvarivanje glavnih ekonomskih i društvenih razvojnih ciljeva za ovu godinu i ostvariti dobar početak Petnaestog petogodišnjeg plana. Potrebno je koordinisati razvoj i bezbednost, jačati izgradnju sistema socijalne zaštite koji je univerzalan, temeljan i pruža osnovnu sigurnost, te dobro obavljati poslove u oblasti bezbednosti proizvodnje, prevencije i ublažavanja katastrofa, spasavanja u vanrednim situacijama, bezbednosti hrane i lekova i očuvanja društvene stabilnosti. Potrebno je učvrstiti i proširiti rezultate obrazovanja o uspostavljanju i primeni ispravnog shvatanja rezultata rada, a u okviru kadrovskih promena posebnu pažnju posvetiti obuci novoimenovanih članova rukovodećih timova, naročito „prvih odgovornih“, o ispravnom shvatanju rezultata rada. Potrebno je obrazovati i usmeravati kadrove da svesno istrajavaju u načelima rada u javnom interesu, stvaranja dobrobiti za narod, naučnog donošenja odluka i konkretnog rada, kako bi rezultate ostvarivali u interesu naroda i praktičnim delovanjem.

Plenum je odlučio da se 21. nacionalni kongres KP Kine održi u Pekingu u drugoj polovini 2027. godine. Plenum smatra da je 21. partijski kongres izuzetno važan kongres koji će biti održan u ključnom periodu kada zemlja u osnovi ostvaruje socijalističku modernizaciju i započinje novi put ka drugom stogodišnjem cilju. To je veliki događaj u političkom životu Partije i države. Cela Partija mora da se ujedini i predvodi narod svih etničkih grupa širom zemlje u zajedničkim naporima i odlučnom napredovanju, da se zajednički bori za osnovno ostvarivanje socijalističke modernizacije, neprestano otvara nove perspektive za sveobuhvatnu izgradnju snažne države i ostvarivanje velikog podmlađivanja nacije putem kineske modernizacije i da konkretnim delovanjem dočeka uspešno održavanje 21. nacionalnog kongresa Partije.

Plenum je kooptirao Džang Šengmina za člana Politbiroa Centralnog komiteta.

U skladu sa odredbama Statuta Partije, plenum je odlučio da se kandidati za članove Centralnog komiteta: Lu Donglijang, Bao Gang, Sing Šanping, Ću Jingpu, Lu Jun, Džu Tiјanšu, Džu Guosjen, Lju Đun, Lju Đie i Lju Ćijang kooptiraju u članstvo Centralnog komiteta.

Plenum je razmotrio i usvojio izveštaj Centralne komisije za Disciplinsku inspekciju KP Kine o istragama ozbiljnih kršenja discipline i zakona koja su počinili; Ma Singžuej, Lan Tijanli, Lju Đjančao, Vang Lisja, Đin Džuanglung, Lej Fanpej, Ji Huejman, Vang Sjansi, Sun Šaočeng, Li Jundzе, Fej Dungbin, Vu Šenghua, Ju Đјенfeng, Juan Đije, Džang Džungjang, Ven Gang, Đin Dunghan i Fang Hungvej. Plenum je razmotrio i usvojio izveštaj Centralne vojne komisije o istragama ozbiljnih kršenja discipline i zakona koja su počinili: Džang Joušja, Lju Dženli, Vang Ženhua, Lju Ćingsung, Huang Ming, Li Ćjaoming, Li Vej, Džang Hungbing, Vang Haijiang, Džang Lin, Vang Peng, Lju Faćing, Jang Čeng, Džong Šaodžun, Džao Sjaodže i Fang Jongšjang. Plenum je potvrdio ranije odluke Politbiroa Centralnog komiteta o isključenju iz Partije: Ma Singžueja, Džang Joušjea, Lju Dženlija, Lana Tjanlija, Lju Đjančaoa, Vang Lisjea, Đin Džuanglonga, Leija Fanpeja, Ji Huejmana, Vang Sjansija, Sun Šaočenga, Vang Ženhuea, Lju Ćingsunga, Huang Minga, Li Ćjaominga, Li Veja, Džang Hungbinga, Vang Haijianga, Džang Lina, Vang Penga, Lju Faćinga, Jang Čenga, Džung Šaodžuna, Džao Sjaodžea, Feija Dungbina, Vu Šenghuea, Juan Đijea, Džang Džungjanga, Ven Ganga, Đin Dunghana, Fang Hongveija i Fang Jungšjanga, kao i odluku o izricanju disciplinske mere oduzimanja partijskih funkcija Li Jundzeu.

Plenum je pozvao celu Partiju da se još čvršće ujedini oko Centralnog komiteta sa drugom Si Đinpingom u svom jezgru, da u potpunosti sprovodi Si Đinpingovu misao o socijalizmu sa kineskim karakteristikama za novu eru, da se posveti dobrom upravljanju i jačanju države, da dosledno unapređuje sveobuhvatno i strogo upravljanje Partijom, neprestano otvara nove perspektive u upravljanju i jačanju Partije u novoj eri i predvodi narod svih etničkih grupa širom zemlje u istrajnoj borbi za sveobuhvatnu izgradnju snažne socijalističke moderne države i sveobuhvatno ostvarivanje velikog podmlađivanja kineske nacije putem kineske modernizacije.