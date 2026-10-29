IZRAELSKA SLUŽBA ŠIN BET ISTRAŽUJE MEŠANJE KATARA U IZBORE! Obavljeni razgovori sa Netanjahuom i Ajzenkotom, rekordni broj arapskih poslanika nije bio slučajan?
David Zini, šef izraelske obaveštajne agencije za unutrašnju bezbednost Šin Bet, sastao se juče sa premijerom Benjaminom Netanjahuom kako bi razgovarali o istrazi stranog mešanja u parlamentarne izbore koji su održani u toj zemlji.
Tajms of Izrael prenosi da su to dana objavili mediji mediji na hebrejskom jeziku.
Navodi se da je Šin Bet inicirao ovaj sastanak i da je počeo da istražuje to mešanje i pre izbora.
Jutros se Zini sastao sa Gadijem Ajzenkotom, predsednikom stranke Jašar (Direktno), koja je predvodila opozicioni blok usmeren protiv Netanjahuove partije Likud (Konsolidacija) i njenih saveznika.
- Tokom sastanka, obavešten je (Zini) o sumnjama vezanim za strano mešanje u izbore u Izraelu. Ajzenkot je ponudio podršku Šin Betu i službenicima za sprovođenje zakona za sprovođenje brze i transparentne istrage - navodi se u saopštenju Ajzenkotove stranke.
List Jediot Ahronot objavio je da je Zini zatražio juče i privatni sastanak sa sudijom Noamom Solbergom, predsednikom Centralne izborne komisije i obavestio ga o sumnjama na strano mešanje na glasanju održanom u utorak.
Nakon razgovora, Solberg je izdao nalog Šin Betu da istraži te navode.
Prema informacijama Kanala 12, Šin Bet je već nekoliko dana imao informacije o navodnom mešanju, čekajući da vidi da li će one biti potvrđene.
Kada se to navodno dogodilo, Zini je predstavio nalaze Solbergu.
Neimenovani bezbednosni izvor rekao je izraelskom državnom medijskom servisu Kan da se istraga vodi o navodnom mešanju Katara, koji je finansirao grupe za skupljanje glasova u arapskoj zajednici.
Nakon prebrojanih 89,8 odsto glasova, Netanjahuov blok ima izglede da osvoji 53 poslanika u Knesetu, koji ima 120 mesta, dok bi Ajzenkotov blok osvojio 48 poslaničkih mesta, a dvema arapskim strankama pripalo bi rekordnih 19 mandata.
To znači da su oba bloka daleko od parlamentarne većine od 61 poslanika, osim ako Arapi ne podrže Netanjahua ili Ajzenkota.
Glasovi odsutnih iz matičnih biračkih jedinica, pre svega pripadnici Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), još uvek nisu prebrojani.
(Kurir.rs/The Times of Israel/Preveo i priredio: N. V.)