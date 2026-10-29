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David Zini, šef izraelske obaveštajne agencije za unutrašnju bezbednost Šin Bet, sastao se juče sa premijerom Benjaminom Netanjahuom kako bi razgovarali o istrazi stranog mešanja u parlamentarne izbore koji su održani u toj zemlji.

Tajms of Izrael prenosi da su to dana objavili mediji mediji na hebrejskom jeziku.

Navodi se da je Šin Bet inicirao ovaj sastanak i da je počeo da istražuje to mešanje i pre izbora.

Jutros se Zini sastao sa Gadijem Ajzenkotom, predsednikom stranke Jašar (Direktno), koja je predvodila opozicioni blok usmeren protiv Netanjahuove partije Likud (Konsolidacija) i njenih saveznika.

1/6 Vidi galeriju Parlamentarni izbori u Izraelu Foto: Ohad Zwigenberg/AP, JAMALA AWAD/EPA

- Tokom sastanka, obavešten je (Zini) o sumnjama vezanim za strano mešanje u izbore u Izraelu. Ajzenkot je ponudio podršku Šin Betu i službenicima za sprovođenje zakona za sprovođenje brze i transparentne istrage - navodi se u saopštenju Ajzenkotove stranke.

List Jediot Ahronot objavio je da je Zini zatražio juče i privatni sastanak sa sudijom Noamom Solbergom, predsednikom Centralne izborne komisije i obavestio ga o sumnjama na strano mešanje na glasanju održanom u utorak.

1/8 Vidi galeriju Obraćanje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u sedištu vladajuće stranke Likud nakon parlamentarnih izbora Foto: Ohad Zwigenberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Nakon razgovora, Solberg je izdao nalog Šin Betu da istraži te navode.

Prema informacijama Kanala 12, Šin Bet je već nekoliko dana imao informacije o navodnom mešanju, čekajući da vidi da li će one biti potvrđene.

1/4 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu glasao na parlamentarnim izborima Foto: YONATAN SINDEL/POOL / Sipa Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonatan Sindel/Pool AFP

Kada se to navodno dogodilo, Zini je predstavio nalaze Solbergu.

Neimenovani bezbednosni izvor rekao je izraelskom državnom medijskom servisu Kan da se istraga vodi o navodnom mešanju Katara, koji je finansirao grupe za skupljanje glasova u arapskoj zajednici.

1/10 Vidi galeriju Gadi Ajzenkot, kandidat za premijera Izraela Foto: Ariel Schalit/AP, ABIR SULTAN/EPA

Nakon prebrojanih 89,8 odsto glasova, Netanjahuov blok ima izglede da osvoji 53 poslanika u Knesetu, koji ima 120 mesta, dok bi Ajzenkotov blok osvojio 48 poslaničkih mesta, a dvema arapskim strankama pripalo bi rekordnih 19 mandata.

1/8 Vidi galeriju Jusef Džabarin, predsednik Zajedničke liste, stranke izraelskih Arapa Foto: JAMALA AWAD/EPA

To znači da su oba bloka daleko od parlamentarne većine od 61 poslanika, osim ako Arapi ne podrže Netanjahua ili Ajzenkota.

1/8 Vidi galeriju Mansur Abas, predsednik izraelske stranke Raam (Ujedinjena arapska lista) Foto: Mahmoud Illean/AP

Glasovi odsutnih iz matičnih biračkih jedinica, pre svega pripadnici Izraelskih odbrambenih snaga (IDF), još uvek nisu prebrojani.