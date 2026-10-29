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Prema navodima iranske novinske agencije Tasnim, brodovi su koristili "neodobrenu" južnu rutu, isključili radarske i navigacione sisteme i ignorisali upozorenja mornarice IRGC-a, prenela je Al Džazira.

1/18 Vidi galeriju Iranska revolucionarna garda, IRGC Foto: EPA Abedin Taherkenareh, EPA, X/Printscreen/@GlobeWarReport

Nakon izbijanja požara, posade su napustile plovila kod južnih obala moreuza. Mornarica IRGC-a navela je da je incident izazvao zagađenje životne sredine i za to okrivila vlasnike i posade brodova zbog korišćenja neodobrene rute.

IRGC je upozorio brodarske kompanije da ne nasedaju na, kako je navedeno, "iluzije" Centralne komande američke vojske (CENTCOM) u sajber prostoru, poručujući da će na svaku provokaciju odgovoriti odlučno.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Ales Utouka / Alamy / Profimedia, HENGHAMEH FAHIMI / AFP / Profimedia

U Ormuskom moreuzu, devet nautičkih milja severno od omanske obale kod grada Kasaba, prijavljen je požar na jednom brodu, saopštila je danas britanska agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO).

Kapetan drugog broda prijavio je da je video plovilo u plamenu. Za sada nije poznato u kakvom su stanju članovi posade, a nema ni podataka o šteti i mogućim posledicama po životnu sredinu, navela je agencija.

Incident se dogodio u vreme pojačanih tenzija između Iranai Sjedinjenih Američkih Država zbog kontrole plovidbe kroz Ormuski moreuz, ključni pomorski prolaz za svetsku trgovinu energentima.