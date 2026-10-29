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Šezdesettrogodišnji Austrijanac, koji je pod dejstvom alkohola brutalno napao mladu medicinsku sestru u bolnici u bratislavskom naselju Kramari, bivši je pripadnik austrijske policije.

Muškarac je pred sudom opisao šta se događalo pre incidenta, ali tvrdi da se samog napada uopšte ne seća. Izrazio je žaljenje zbog svog postupka i rekao da želi lično da se izvini povređenoj zdravstvenoj radnici.

Došao na jednodnevni izlet u Slovačku



Prema sudskom rešenju, muškarac je kobnog dana sa poznanikom otišao na jednodnevni izlet u Trnavu. U gradu su proveli nekoliko sati, tokom kojih su, prema njegovom iskazu, popili veću količinu alkohola.

Uprkos tome, odlučili su da nastave izlet i vozom otputovali u Bratislavu, gde su planirali da obiđu još nekoliko zanimljivih mesta.

Austrijanac je pred sudom rekao da se seća putovanja vozom od Trnave do Bratislave, kao i dolaska spasilaca na železničku stanicu. Međutim, tvrdi da se događaja nakon toga ne seća. Gubitak pamćenja pripisuje prekomernoj konzumaciji alkohola.

Za svoje agresivno ponašanje saznao je tek nakon što je pogledao snimak nadzornih kamera koji prikazuje incident. Kako je naveo, snimci su ga zatekli i izazvali kod njega žaljenje zbog onoga što je učinio.

Izjavio je da se stidi svog postupka, da želi lično da se izvini medicinskoj sestri i da je spreman da joj isplati novčanu odštetu.

Tokom saslušanja otkriveno je i da je ranije imao problema zbog nasilnog ponašanja pod dejstvom alkohola. Ipak, nije umeo da objasni zašto je njegova agresija ovog puta bila usmerena upravo prema mladoj zdravstvenoj radnici.





Medicinsku sestru udarao i davio



Do brutalnog napada došlo je na odeljenju hitne pomoći Univerzitetske bolnice u Bratislavi, u naselju Kramari.

Prema navodima iz sudskog rešenja i iskazu povređene medicinske sestre, muškarac je bio pod dejstvom alkohola i neprimereno se ponašao u čekaonici. U jednom trenutku počeo je da mokri na pod hodnika.

Kada ga je 23-godišnja medicinska sestra upozorila da koristi toalet koji se nalazio u blizini, muškarac ju je fizički napao.

Prema njenom iskazu, udario ju je u predelu glave i vrata, a zatim počeo da je davi. Pokušala je da se odbrani, dok je još jedna osoba pritrčala da joj pomogne i pokuša da zaustavi napadača.

Međutim, muškarac je nastavio da je udara i davi uprkos intervenciji druge osobe. Napad je zaustavljen tek nakon dodatne reakcije ljudi koji su se nalazili u bolnici.

Medicinska sestra je zadobila povrede lica i vrata, uključujući ogrebotine, modrice i otoke. Napad je ostavio posledice i na njeno psihičko stanje.

Upozoravamo da je snimak uznemirujuć, a možete ga pogledati OVDE

Izmereno mu 2,26 promila alkohola



Toksikološko ispitivanje pokazalo je da je osumnjičeni imao 2,26 promila alkohola u krvi.

Muškarac je izjavio da se samog napada ne seća, ali je nakon gledanja snimka nadzornih kamera priznao da je na njemu on. Izrazio je žaljenje i spremnost da se izvini povređenoj medicinskoj sestri i finansijski je obešteti.





Sud ga poslao u pritvor



Policija je Austrijanca optužila za narušavanje javnog reda i mira, u sticaju sa krivičnim delom nanošenja telesnih povreda.

Gradski sud Bratislava I odredio mu je pritvor zbog opasnosti da bi mogao da ponovi krivično delo. Sudija je uzela u obzir intenzitet napada i činjenicu da je osumnjičeni sam priznao da je i ranije imao gubitke pamćenja nakon konzumiranja alkohola.

Tužilac je tražio i pritvor zbog opasnosti od bekstva, ukazujući na to da je osumnjičeni austrijski državljanin, da živi u Austriji i da nema stalne veze sa Slovačkom. Sud taj dodatni osnov nije prihvatio.