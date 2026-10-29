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Stanovnica londonskog naselja Pimliko podnela je tužbu protiv gradske opštine Vestminster zbog, kako tvrdi, posledica po njeno mentalno zdravlje nakon što je jedna od porodičnih kuća u njenom susedstvu preuređena u ambasadu Crne Gore, piše danas britanski Gardijan.

Dajana Simpson (35), zatražila je sudsko preispitivanje odluka opštinskih vlasti i mogućnost naknade štete, tvrdeći da prilikom naknadnog izdavanja dozvole za promenu namene objekta i postavljanje jarbola za zastavu nije uzet u obzir uticaj na njeno zdravstveno stanje.

U sudskom podnesku Simspon, koja prima invalidninu nakon što su joj dijagnostikovani klinička anksioznost, dugotrajni kovid i funkcionalni neurološki poremećaj, navodi da je dolazak ambasade znatno uznemirio njen svakodnevni život, posebno san.

- Često osećam potrebu da spavam u nekoj drugoj prostoriji, a ne u svojoj spavaćoj sobi u kojoj sam provela gotovo ceo život, kako bih osetila makar neznatno olakšanje. Ponekad to činim unapred, a ponekad usred noći, kada ne mogu da umirim instinktivni strah - navela je Simpson.

Kako je objasnila, čak i zvuk škripanja može da izazove strah da bi neko mogao da uđe u njenu sobu iz pravca ambasade, iako je svesna da je takva mogućnost veoma mala.

Pozivajući se na navodne povrede zakona o ljudskim pravima i ravnopravnosti, Simpson se zapitala da li je i dalje održivo da ostane u porodičnoj kući u kojoj je planirala da živi do kraja života.

Dodala je da bi preseljenje značilo i odlazak iz lokalne zajednice sa kojom je blisko povezana.

Ona je za Gardijan izjavila da je uverena u osnovanost tužbe, tvrdeći da opština nije uzela u obzir njeno zdravstveno stanje, da je postupala nerazumno i da je javna konsultacija bila manjkava jer su primedbe stanovnika praktično izgubile značaj nakon što je britansko Ministarstvo spoljnih poslova odobrilo otvaranje ambasade.

Opština Vestminster odbacila je optužbe, navodeći u odgovoru na tužbu da ne postoji osnovana tvrdnja da je ugroženo pravo tužiteljke na dom, privatni i porodični život.

Spor je počeo nakon što je jedna stanovnica u proleće uputila primedbu opštinskim vlastima zbog jarbola i zastave Crne Gore, ocenjujući da se oni ne uklapaju u ambijent ulice sa zaštićenim istorijskim kućama.

Zastava Crne Gore Foto: Aleksandar Mijatovic / Alamy / Alamy / Profimedia

Zastava Crne Gore opisana je u jednoj od primedbi kao "kitnjasta", dok je izgled diplomatskog predstavništva ocenjen kao nespojiv sa mirnim i dostojanstvenim karakterom belih fasada kuća iz kasnog regentskog perioda.

Pojedini stanovnici bili su nezadovoljni i zbog toga što pre postavljanja jarbola i ploče sa oznakom ambasade nije podnet zahtev za odgovarajuću urbanističku dozvolu.

Nezadovoljstvo je delimično ublaženo kada je otpravnik poslova crnogorske ambasade organizovao prijem za komšije.

Slučaj crnogorske ambasade sada će razmatrati Viši sud, a ishod bi mogao da ukaže na to kako se u Londonu usklađuju prava stanovnika, urbanistička pravila i potrebe diplomatskih predstavništava.