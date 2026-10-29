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Na ulazu u Muzej na otvorenom u Goremeu, u Kapadokiji, urušio se "vilinski dimnjak", karakteristična stenska formacija po kojoj je ovaj region u Turskoj poznat.

Guverner Nevšehira, Husein Kok saopštio je da su dve osobe izgubile život, dok je jedna osoba izvučena povređena.

- Usled odrona stena izazvanog klizištem, pronašli smo tela dve osobe. Jednu povređenu osobu prevezli smo u bolnicu, gde joj se ukazuje medicinska pomoć. Na mestu nesreće u toku su potraga i spasilačke akcije - rekao je Kok.

Guverner Husein Kok uključio se uživo u program televizije CNN Turk i izneo dodatne informacije:

- Nalazimo se na mestu događaja. Trenutno proveravamo da li je još neko ostao zatrpan pod ruševinama. Preduzeli smo bezbednosne mere i evakuisali područje. Na mestu nesreće nalaze se isključivo ovlašćena lica. Bezbednosni koridor uspostavljen je oko konkretnog područja na kojem se nesreća dogodila. Na drugim lokacijama nije bilo problema. Reč je o lokalizovanom incidentu koji je zahvatio malu površinu. Nakon završetka potrage i spasilačkih akcija, ceo slučaj biće sagledan iz svih uglova. Naš glavni prioritet u ovom trenutku jeste da utvrdimo da li se ispod ruševina nalazi još neka povređena osoba. Nadležne državne službe sprovešće istragu.

Pojavio se i snimak trenutka kada se urušio vilinski dimnjak u Kapadokiji.

Na snimku se vidi kako se stene obrušavaju, nakon čega je čitavo područje prekrio oblak prašine.

(Kurir.rs/Hurriyet/Preneo: V.M.)

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