HAOS U PARLAMENTU U TIRANI, ČULE SE ZVIŽDALJKE, LETELE BAKLJE! Ramina stranka traži BRUTALNE KAZNE za Berišu i opoziciju! (FOTO)
- Socijalistička partija premijera Edija Rame traži disciplinske mere protiv sedam poslanika opozicije, uključujući Salija Berišu.
- Za Berišu je predložena zabrana prisustva sednicama na 10 dana, a za još šest poslanika suspenzija od 60 dana.
- Zahtev je usledio posle sednice obeležene blokadom govornice, bakljama i prekidima rada parlamenta.
Socijalistička partija Albanije premijera Edija Rame zatražila je danas izricanje disciplinskih mera protiv sedam poslanika opozicione Demokratske partije, nakon napete sednice parlamenta koju su obeležili blokada govornice i prekidi rada.
Predložene mere protiv Beriše i još šest poslanika
Prema zahtevu socijalista, za lidera Demokratske partije Salija Berišu predložena je mera udaljenja sa sednica u trajanju od 10 dana, dok je za još šest opozicionih poslanika zatraženo isključenje iz rada parlamenta na 60 dana, prenosi Euronews Albanija.
Blokada govornice i prekidi sednice
Zahtev je podnet nakon današnje sednice, tokom koje su opozicioni poslanici blokirali govornicu, palili baklje i koristili pištaljke, ometajući rad parlamenta.
Zbog incidenata i nemogućnosti da se nastavi redovan rad, sednica je dva puta uzastopno prekidana.
Protesti ispred parlamenta u Tirani
Istovremeno, demonstranti su se okupili ispred zgrade parlamenta, gde je policija uspostavila bezbednosni prsten i sprečila njihovo približavanje zgradi.
Protesti u Tirani 17. dan za redom održavaju se u okviru višenedeljnih okupljanja studenata i građana, koji zahtevaju ostavku premijera i promene u političkom rukovodstvu zemlje.
(Tanjug)