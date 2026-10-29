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Socijalistička partija Albanije premijera Edija Rame zatražila je danas izricanje disciplinskih mera protiv sedam poslanika opozicione Demokratske partije, nakon napete sednice parlamenta koju su obeležili blokada govornice i prekidi rada.

Predložene mere protiv Beriše i još šest poslanika

Prema zahtevu socijalista, za lidera Demokratske partije Salija Berišu predložena je mera udaljenja sa sednica u trajanju od 10 dana, dok je za još šest opozicionih poslanika zatraženo isključenje iz rada parlamenta na 60 dana, prenosi Euronews Albanija.

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Foto: Hameraldi Agolli/AP

Blokada govornice i prekidi sednice

Zahtev je podnet nakon današnje sednice, tokom koje su opozicioni poslanici blokirali govornicu, palili baklje i koristili pištaljke, ometajući rad parlamenta.

Zbog incidenata i nemogućnosti da se nastavi redovan rad, sednica je dva puta uzastopno prekidana.

Albanija Tirana protersti Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Adnan BECI / AFP / Profimedia, Zilos/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adnan BECI / AFP / Profimedia, Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Protesti ispred parlamenta u Tirani

Istovremeno, demonstranti su se okupili ispred zgrade parlamenta, gde je policija uspostavila bezbednosni prsten i sprečila njihovo približavanje zgradi.

Protesti u Tirani 17. dan za redom održavaju se u okviru višenedeljnih okupljanja studenata i građana, koji zahtevaju ostavku premijera i promene u političkom rukovodstvu zemlje.

(Tanjug)

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