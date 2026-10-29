NOVI SNIMCI KATASTROFE U TURSKOJ! Otkriveno zašto se urušio "vilinski dimnjak" u Kapadokiji, nije prvi put, padali su i ranije, šta se dešava? (VIDEO)
- Poginule su dve osobe, jedna je povređena i prevezena u bolnicu
- Spasilačke ekipe nastavljaju potragu na terenu
Na ulazu u Muzej na otvorenom u Goremeu, u Kapadokiji, urušio se vilinski dimnjak, karakteristična stenska formacija po kojoj je ovaj deo Turskepoznat. Ali zašto je došlo do urušavanja?
Zašto se urušio vilinski dimnjak u Kapadokiji?
Guverner Nevšehira, Husejin Kok izjavio je da je oko 15:15 časova došlo do klizišta izazvanog obilnim padavinama. Prema njegovim rečima, usled odrona stena izazvanog klizištem, dve osobe su izgubile život, dok je jedna povređena osoba prevezena u bolnicu.
Guverner Kok naveo je da su potraga i spasilačke akcije na mestu nesreće nastavljene i da nadležne državne službe ulažu sve raspoložive resurse u aktivnostima na terenu.
Koliko je poginulih i povređenih u urušavanju vilinskog dimnjaka?
Prema izjavi guvernera Nevšehira, Husejina Koka, u urušavanju na ulazu u Muzej na otvorenom u Goremeu dve osobe su poginule, a jedna je povređena.
Povređena osoba prevezena je u bolnicu, dok su spasilačke ekipe nastavile potragu na mestu nesreće.
Vilinski dimnjaci u Kapadokiji urušavali su se i ranije
I prethodnih godina u Kapadokiji je dolazilo do urušavanja ovih prirodnih stenskih formacija.
Godine 2024, nakon snežnih padavina, jedna formacija se urušila tokom noći zbog popuštanja vulkanskih tufnih stena (nastale taloženjem i očvršćavanjem vulkanskog pepela i drugih vulkanskih čestica).
U tom incidentu nije bilo ljudskih žrtava niti materijalne štete.
Godine 2025. došlo je do delimičnog urušavanja još jednog vilinskog dimnjaka u ovom području. Nakon prijave incidenta, žandarmerija je izašla na teren i obezbedila okolinu.
(Kurir.rs/Cumhuriyet/Preneo: V.M.)