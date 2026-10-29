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Na ulazu u Muzej na otvorenom u Goremeu, u Kapadokiji, urušio se vilinski dimnjak, karakteristična stenska formacija po kojoj je ovaj deo Turskepoznat. Ali zašto je došlo do urušavanja?


Zašto se urušio vilinski dimnjak u Kapadokiji?


Guverner Nevšehira, Husejin Kok izjavio je da je oko 15:15 časova došlo do klizišta izazvanog obilnim padavinama. Prema njegovim rečima, usled odrona stena izazvanog klizištem, dve osobe su izgubile život, dok je jedna povređena osoba prevezena u bolnicu.

Guverner Kok naveo je da su potraga i spasilačke akcije na mestu nesreće nastavljene i da nadležne državne službe ulažu sve raspoložive resurse u aktivnostima na terenu.


Koliko je poginulih i povređenih u urušavanju vilinskog dimnjaka?


Prema izjavi guvernera Nevšehira, Husejina Koka, u urušavanju na ulazu u Muzej na otvorenom u Goremeu dve osobe su poginule, a jedna je povređena.

Povređena osoba prevezena je u bolnicu, dok su spasilačke ekipe nastavile potragu na mestu nesreće.


Vilinski dimnjaci u Kapadokiji urušavali su se i ranije


I prethodnih godina u Kapadokiji je dolazilo do urušavanja ovih prirodnih stenskih formacija.

Godine 2024, nakon snežnih padavina, jedna formacija se urušila tokom noći zbog popuštanja vulkanskih tufnih stena (nastale taloženjem i očvršćavanjem vulkanskog pepela i drugih vulkanskih čestica).

U tom incidentu nije bilo ljudskih žrtava niti materijalne štete.

Godine 2025. došlo je do delimičnog urušavanja još jednog vilinskog dimnjaka u ovom području. Nakon prijave incidenta, žandarmerija je izašla na teren i obezbedila okolinu.

(Kurir.rs/Cumhuriyet/Preneo: V.M.)

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