Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Narodna banka Ukrajine (NBU) objavila je danas da je podigla referentnu kamatnu stopu za 50 baznih poena na 16,5 odsto, navodeći kao razlog ubrzavanje inflacije u zemlji i pogoršanje inflacionih očekivanja.

Razlozi za povećanje kamatne stope

Odluka ima za cilj da očuva privlačnost štednje i ulaganja u ukrajinskoj grivni, stabilnost deviznog tržišta i ograniči rast cena, navela je banka.

Godišnja inflacija u Ukrajini ubrzala je u septembru na 10 odsto, dok je bazna inflacija, koja isključuje pojedine promenljive kategorije cena, dostigla 8,8 odsto.

Na rast cena uticali su poskupljenje goriva usled rata na Bliskom istoku, kao i ruski napadi na poslovne objekte, skladišta i logističku infrastrukturu Ukrajine.

Centralna banka upozorila je da bi viši troškovi energije mogli da se prenesu na cene drugih proizvoda i usluga, dok su inflaciona očekivanja stanovništva ostala visoka.

Prognoze inflacije i privredne aktivnosti

NBU je povećala prognozu inflacije za 2026. godinu na 12,5 odsto, dok za 2027. očekuje usporavanje rasta cena na 7,3 odsto, a povratak inflacije na cilj od pet odsto predviđen je za 2028. godinu.

Centralna banka Ukrajine pogoršala je prognozu privredne aktivnosti.

Prema njenim procenama, ukrajinski bruto domaći proizvod smanjen je za 0,5 odsto međugodišnje u trećem kvartalu 2026, dok se za celu godinu očekuje pad od 0,4 odsto.

Na to su uticali blokada morskih luka i napadi na proizvodne pogone i logističku infrastrukturu, koji su posebno pogodili metaluršku i rudarsku industriju.

NBU očekuje postepen oporavak privrede, uz rast BDP-a od 0,4 odsto u 2027. i 2,2 odsto u 2028. godini, pod uslovom da dođe do poboljšanja logističkih uslova i smanjenja bezbednosnih rizika.

Međunarodna pomoć ključna za stabilnost

Centralna banka procenjuje da će međunarodna finansijska pomoć ostati ključna za održavanje makrofinansijske stabilnosti.

Prema njenoj prognozi, Ukrajina bi 2026. trebalo da dobije oko 50 milijardi dolara direktne budžetske podrške i više od 32 milijarde dolara u okviru vojne komponente zajma za podršku Ukrajine (Ukraine Support Loan).

Kamatna stopa na sadašnjem nivou do 2027. godine

NBU očekuje da će referentnu kamatnu stopu zadržati na sadašnjem nivou do drugog kvartala 2027. godine, ali je naglasila da će buduće odluke prilagođavati kretanju inflacije, privredne aktivnosti i rizika povezanih sa ratom.