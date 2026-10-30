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Štab Integrisanog odbrambenog štaba Oružanih snaga Indije, u saradnji sa kompanijom "Sarvam AI", razvija jedinstveni sistem veštačke inteligencije (VI) namenjen Kopnenoj vojsci, Ratnoj mornarici i Ratnom vazduhoplovstvu.

Prema saopštenju kompanije "Sarvam AI", sistem je osmišljen tako da integriše sve grane oružanih snaga u zajednički nacionalni okvir zasnovan na veštačkoj inteligenciji.

On će omogućiti komandovanje i kontrolu u realnom vremenu, prikupljanje obaveštajnih podataka sa bojišta, kao i optimizovano donošenje odluka za vojno rukovodstvo u svim vidovima vojske. Projekat stavlja naglasak na široku primenu naprednih, domaćih tehnologija radi unapređenja operativnih sposobnosti na svim nivoima, čime se demonstrira potencijal Indije u primeni veštačke inteligencije u sektoru odbrane.

Kako prenosi list "The Economic Times", očekuje se da će razvoj ovog sistema, čija cena nije obelodanjena, trajati pet godina. Njegova implementacija ojačaće kapacitete Ministarstva odbrane za primenu ključnih tehnologija, uz istovremeno obezbeđivanje nadzora nad upotrebom veštačke inteligencije i očuvanje poverljivosti podataka koji se odnose na planirane vojne operacije u bezbednom okruženju.

Pored toga, ovaj jedinstveni okvir smanjiće zavisnost vojske od javnog interneta i doneti uštede, jer više neće biti potrebe da Kopnena vojska, Ratno vazduhoplovstvo i Ratna mornarica razvijaju zasebne, nezavisne komandne sisteme zasnovane na veštačkoj inteligenciji.

Kompanija „Sarvam AI”, sa sedištem u Bengaluru, jedan je od vodećih indijskih programera temeljnih modela veštačke inteligencije, uključujući i one namenjene bezbednosnim službama i Ministarstvu odbrane. Prilikom izrade ovog jedinstvenog okvira za indijsku vojsku, kompanija namerava da se osloni na iskustva Oružanih snaga SAD — konkretno na njihovu upotrebu inteligentnih sistema kao što su „Maven” i „Claude” - što je bilo vidljivo tokom sukoba sa Iranom koji je počeo 26. februara.