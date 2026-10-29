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Dronovi kamikaze se kreću brzo, njima se upravlja izdaleka i mogu da pogode vojnike pre nego što oni uopšte uspeju da ih nanišane svojim oružjem.

Dronovi kamikaze postali su jedna od najvećih opasnosti na bojnom polju. Sada bi neobičan šlem trebalo da pomogne ruskim vojnicima u odbrani od ukrajinskih dronova.

Ideja zvuči kao da je preuzeta iz naučnofantastičnog filma - oružje pričvršćeno na šlem trebalo bi da obara dronove sačmom ili mrežom.

Ovako bi izgledao taj šlem Foto: Rospatent

Oružje se aktivira zubima



Patent opisuje nekoliko verzija oružja koje se montira na šlem. Ono bi trebalo da obara dronove ili sačmom ili pomoću mreže. U zavisnosti od varijante, oružje bi moglo da bude postavljeno na vrh šlema ili sa njegove bočne strane.

Za nišanjenje i aktiviranje oružja predviđeni su, između ostalog, laser, posebni nišani i elektronski sistem upravljanja.

Na crtežu iz patentne dokumentacije prikazani su šlem sa pričvršćenim odbrambenim oružjem, laser za nišanjenje, upravljački sistem sa napajanjem, usnik ili mikrofon za aktiviranje, aktivna zaštita sluha i podesivi nosač oružja.

Oružje sa šlema i njegove komponente Foto: Rospatent



Pucanje ugrizom ili glasovnom komandom



Posebno neobičan deo konstrukcije jeste način aktiviranja oružja. Vojnik bi trebalo da upravlja njime bez korišćenja ruku ili preko usnika u koji bi snažno zagrizao kako bi ispalio projektil, ili pomoću glasovne komande.

Kao moguća dodatna oprema pominju se i kamere koje bi služile za prepoznavanje dronova.

Međutim, nije jasno da li bi ova tehnologija mogla pouzdano da prepozna dron koji se približava i da reaguje dovoljno brzo kako bi ga zaustavila.

Iza ovog izuma stoje ruski konstruktori Jurij Ladjagin i Jurij Gablija. U svojim ranijim projektima bavili su se, između ostalog, električnim oružjem za omamljivanje i metodom za suzbijanje ukrajinskih dronova kojima se upravlja putem optičkih vlakana.

1/15 Vidi galeriju ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže



Sličan pokušaj postojao je još 2024. godine



Ideja o šlemu za odbranu od dronova nije potpuno nova. Još u septembru 2024. godine, guverner Donjecke oblasti, kojeg je postavila Moskva, predstavio je sistem za otkrivanje dronova koji se takođe montira na šlem.

Taj uređaj trebalo je da prepoznaje signale nadolazećih dronova i da ih ometa.

Ključna razlika u odnosu na novi patent jeste u tome što je sistem iz 2024. bio namenjen ometanju signala dronova, dok novi izum predviđa njihovo fizičko obaranje sačmom ili mrežom.



Da li će šlem ispuniti obećanja?



Za sada nije poznato da li će šlem ispuniti ono što se od njega očekuje. Od patentne dokumentacije do funkcionalnog oružja spremnog za upotrebu na bojnom polju dug je put.

Dodatna težina, opterećenje glave i vrata, rizik od slučajnog aktiviranja oružja i preciznost gađanja u borbenim uslovima predstavljaju ozbiljne izazove.