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Prava makljaža izbila je u četvrtak u parlamentu Jermenije, gde su poslanici vladajuće stranke Građanski ugovor, koju predvodi premijer Nikola Pašinjan, i opozicione frakcije Snažna Jermenija razmenjivali udarce, bacali stolice i prevrtali stolove. U incidentu je povređeno nekoliko osoba, a na lice mesta pozvana je i hitna pomoć, prenosi Jutarnji list pozivajući se na portal The Armenian Report.

Snimci iz skupštinske sale prikazuju poslanike koji se guraju i udaraju, dok drugi pokušavaju da ih razdvoje. Potpredsednik parlamenta Vahagn Aleksanjan snimljen je kako baca stolicu prema opozicionim poslanicima, dok je poslanik vladajuće stranke Taron Čahojan vodom poprskao opozicionara Garnika Davtjana.

Sukob se ubrzo proširio po celoj sali, a nekoliko poslanika završilo je na podu. Zbog povreda je morala da interveniše i ekipa hitne medicinske pomoći.

Foto: Printscreen X

Sukob počeo tokom rasprave o korupciji

Do incidenta je došlo tokom rasprave o imenovanju u Državni odbor za reviziju, instituciju koja nadzire trošenje javnog novca.

Prema navodima medija, tenzije su eskalirale kada je Čahojan, odgovarajući na optužbe opozicije za korupciju, pomenuo porodicu Nareka Karapetjana, šefa parlamentarne grupe Snažna Jermenija. Pritom je kritikovao opoziciju jer se nije izvinila zbog ranije izjave Karapetjanovog rođaka o osnivanju posebnog ministarstva za žene.

Karapetjan mu je odgovorio sa svog mesta, nakon čega su rasprava i međusobne prozivke prerasle u fizički obračun.

Foto: Printscreen X

Predsednik parlamenta odbio da odmah prekine sednicu

Predsednik Nacionalne skupštine Ruben Rubinjan u početku nije želeo da prekine sednicu, uprkos rastućim tenzijama.

- Namerno ne određujem pauzu kako bi svi ovo videli. Sednica će se nastaviti ovako, neka svi vide - poručio je Rubinjan sa predsedavajućeg mesta.

Nasilje je trajalo duže od 10 minuta, pre nego što je Rubinjan konačno prekinuo sednicu i pozvao skupštinsko obezbeđenje. Međutim, sukobi su se nastavili i nakon toga, a obračun se potom proširio i na hodnike izvan glavne sale.

Opozicioni poslanici optužili su rukovodstvo parlamenta da nije reagovalo na vreme i ocenili da su ranija pauza i pravovremena intervencija obezbeđenja mogle da spreče povređivanje.

Kada je sednica nastavljena posle jednosatne pauze, Rubinjan je odgovornost za sukob pripisao Karapetjanu, optužujući opozicionog lidera da ga je isprovocirao.

Drugi veliki incident u parlamentu za manje od mesec dana

Najnoviji obračun dogodio se samo nekoliko nedelja nakon što je jermenski parlament uveo stroža etičkapravila namenjena sprečavanju ovakvih incidenata.

Privremeni parlamentarni odbor za etiku osnovan je u avgustu, a početkom oktobra predstavio je osam pravila koja predviđaju poštovanje procedura, dostojanstven odnos prema političkim protivnicima i očuvanje poverenja javnosti.

1/5 Vidi galeriju Poslanici vlasti i opozicije sukobili se tokom rasprave u jermenskom parlamentu Foto: Printscreen X