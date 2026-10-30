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Retka pisma francuskog naučnika Žana Andrea Monžea, koji je nestao 1788. godine tokom pomorske ekspedicije Žana Fransoa de Galopa, grofa de Lapruza, pronađena su skrivena u knjizi grafika iz 19. veka, a njihova prodaja na aukciji u Parizu mogla bi da pruži novi uvid u jednu od najvećih pomorskih misterija Francuske.

Pisma, koja se opisuju kao prikrivena ljubavna prepiska, upućena su Luizi Viktor Le Klustije, ćerki plemićke porodice iz Ruana u Normandiji, koja je u vreme njihove razmene bila udata.

Dokumenti će, piše Gardijan, biti ponuđeni na aukciji 17. novembra u pariskoj aukcijskoj kući "Daguerre", a njihova vrednost procenjena je na između 30.000 i 50.000 evra.

Stručnjak za knjige i rukopise Ludovik Miran ocenio je da je pronalazak pisama "pravo čudo", budući da se većina sačuvanih dokumenata sa ekspedicije odnosi na naučna istraživanja, dok je lična prepiska izuzetno retka.

- Ona bacaju potpuno novo svetlo na izuzetan naučni i istorijski događaj u Francuskoj - rekao je Miran za Gardijan.

Ekspediciju je 1785. godine pokrenuo francuski kralj Luj XVI, sa ciljem da Francuska parira geografskim otkrićima i naučnim istraživanjima britanskog moreplovca kapetana Džejmsa Kuka.

Dva broda, "La Boussole" i "L'Astrolabe", sa ukupno 225 članova posade, oficira i naučnika, isplovila su iz Bresta na atlantskoj obali Francuske 1. avgusta 1785. godine.

Tokom gotovo trogodišnjeg putovanja slali su izveštaje sa stanica u Aljasci, Kaliforniji, Aziji, Rusiji i Samoi, gde su poginuli kapetan drugog broda i još 11 članova posade.

Francuska revolucija Foto: PHAS/Universal Images Group / Universal images group / Profimedia

Ekspedicija je imala i politički značaj, jer su Francuska i Velika Britanija u to vreme bile u oštrom nadmetanju za kolonijalni uticaj i nove trgovačke puteve.

Britanska Prva flota, predvođena kapetanom Arturom Filipom, stigla je do australijske obale samo šest dana pre francuske ekspedicije, u januaru 1788. godine. Francuski brodovi poslednji put su se javili u martu te godine, nakon čega im se izgubio svaki trag.

Francuski kralj Luj XVI Foto: ICP, incamerastock / Alamy / Profimedia

Veruje se da su nekoliko meseci kasnije udarili u koralne grebene kod ostrva Vanikoro, istočno od Solomonskih ostrva, tokom tropske oluje. Ostaci brodova pronađeni su 1826. i 1964. godine, ali su olupine zvanično identifikovane tek 2005.

Nestanak ekspedicije ostao je obavijen velom misterije, a prema istorijskim navodima, Luj XVI je neposredno pre pogubljenja giljotinom, 21. januara 1793. godine, upitao da li ima vesti o grofu de Lapruzu.

Monže, istaknuti naučnik, rukovodilac uglednog naučnog časopisa i crkveni kanonik, u pismima je izražavao nezadovoljstvo zbog udaje Le Klustije i, kako se čini, žaljenje zbog svog ranijeg ponašanja prema njoj.

- Nekoliko puta piše: "Vratiću se, biću drugi čovek, bolji čovek" - naveo je Miran, dodajući da pisma ukazuju na blizak odnos između njih, ali i na to da je Monže u jednom trenutku povredio njena osećanja.

Prema njegovoj oceni, emotivna veza mogla je delimično da utiče na Monžeovu odluku da se pridruži dugom i opasnom putovanju.

Francuski kralj Luj XVI Foto: LL/EU / Alamy / Profimedia

- On joj govori da odlazi delimično zbog želje za slavom i sticanjem novih saznanja, ali je već imao naučni ugled i uspešnu karijeru. Pre polaska su sigurno čitali dela Džejmsa Kuka i znali koliko je putovanje opasno - rekao je Miran.

Dodao je da prepiska pruža uvid i u to kako su mladi naučnici i mornari podnosili gotovo tri godine plovidbe oko sveta, izloženi nepoznatim uslovima i teškim iskušenjima.

U jednom od pisama Monže opisuje smrt svojih saputnika, dok u poslednjem navodi da je ekspedicija krenula tužnim tokom i da želi samo da se vrati kući, jer su nesreće i gubici prevazišli skromne naučne rezultate.

Brod Foto: - / Panthermedia / Profimedia

Le Klustije je umrla 1821. godine, ne saznavši šta se dogodilo Monžeu i ostatku ekspedicije, a Gardijan navodi da je ipak sačuvala pisma, koja su, prema tragovima na dokumentima, više puta čitana.

Aukcionar Benoa Deruino izjavio je da je pisma pronašao u naizgled običnoj knjizi grafika iz 19. veka, dok je pripremao predmet za prodaju. Dokumenti su bili pažljivo sačuvani i skriveni, verovatno zato što je njihova vlasnica želela da prepiska ostane privatna.

Deruino je istakao da je ekspedicija bila od izuzetnog značaja za Francusku, što potvrđuje i priča da se Luj XVI raspitivao o sudbini grofa de Lapruza neposredno pred pogubljenje.