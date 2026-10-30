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Ujedinjene nacije nisu kriminalna organizacija i ne treba da ih vodi "mafijaški bos", izjavio je danas mađarski premijer Peter Mađar, povodom navoda da bi Sjedinjene Američke Države mogle da predlože bivšeg premijera Viktora Orbana za novog generalnog sekretara UN.

1/8 Vidi galeriju Peter Mađar Mađarska Foto: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia, Denes Erdos/AP

Govoreći na konferenciji za novinare nakon zajedničke sednice vlada Češke i Mađarske u Pragu, Mađar je rekao da niko ne namerava da ukine Ujedinjene nacije, ali da bi, ukoliko bi neko želeo da ih uništi, dobar početak bio da "postavi jednog Orbana", prenosi MTI.

1/10 Vidi galeriju Mađarski premijer Viktor Orban Foto: ZOLTAN FISCHER/HUNGARIAN PM GENE/MTI/Hungarian PM’s General Dep, MARTIN DIVISEK/EPA, Denes Erdos/AP

Mađar je naveo da, uprkos svim nedostacima, ne smatra da su Ujedinjene nacije kriminalna organizacija, niti da bi trebalo da ih vodi osoba koju je uporedio sa mafijaškim bosom.

n je pritom ukazao na to da su trojica bivših visokih zvaničnika Orbanove vlade već u pritvoru.