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Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas osudila je ruski napad na železničku stanicu u Dnjipru, ocenivši da je reč o još jednom brutalnom napadu na ukrajinske civile, koji pokazuje da Moskva nije zainteresovana za mir.

"Ruski smrtonosni napad na železničku stanicu u Dnjepru je još jedan brutalan napad na ukrajinske civile. On jasno pokazuje da Moskva nije zainteresovana za mir. Izražavam najdublje saučešće žrtvama i njihovim porodicama", navela je Kalas u objavi na društvenoj mreži Iks.

Ona je najavila da će na samitu EU i Kanade, kao i na sastanku ministara spoljnih poslova Grupe 20 (G20) u Atlanti, pozvati partnere da dodatno ojačaju podršku Ukrajini i unaprede napore za utvrđivanje odgovornosti za počinjene zločine.

Kalas je posebno istakla značaj uspostavljanja Specijalnog tribunala i Komisije za odštetne zahteve.

"Rusija mora da odgovara", poručila je Kalas.

U ruskom napadu na železničku stanicu u ukrajinskom gradu Dnjipru poginulo je 14 osoba, a isto toliko je povređeno, od kojih je 13 hospitalizovano, saopštio je danas načelnik Dnjepropetrovske oblasne vojne administracije Aleksandar Ganža.

Među povređenima, šest osoba je u teškom stanju, uključujući jedanaestogodišnjeg dečaka, naveo je Ganža u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Svi povređeni zadobili su brojne povrede od gelera, dok su četrdesetogodišnjem muškarcu amputirane obe noge.

Prema navodima ukrajinskih vlasti, ruske snage su danas oko 11 časova po lokalnom vremenu usmerile četiri jurišne bespilotne letelice na Dnjepropetrovsku oblast.