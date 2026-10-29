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Dvadesetdvogodišnji državljanin Italije uhapšen je danas u San Đulijanu Milaneseu, u blizini Milana, zbog sumnje da se obučavao za terorističke aktivnosti i planirao napade na jevrejsku sinagogu i islamski verski objekat u širem području tog grada.

Pripadnici specijalne jedinice karabinjera ROS uhapsili su mladića na osnovu naloga za pritvor koji je izdao istražni sudija suda u Milanu, na zahtev tamošnjeg tužilaštva, nakon opsežne istrage koja je obuhvatila analizu elektronskih uređaja osumnjičenog, prenosi Milano Today.

Prema rezultatima istrage, na uređajima su pronađeni dokazi koji, prema oceni istražitelja, ukazuju na to da je osumnjičeni detaljno planirao izradu eksplozivnih naprava i prepravku vatrenog oružja, kao i da se samostalno obučavao za aktivnosti sa terorističkim ciljevima.

Istražitelji su, takođe, utvrdili da je osumnjičeni nabavljao hemijske supstance pogodne za izradu eksplozivnih naprava i delio propagandne materijale koji sadrže suprematističke, ksenofobične i antisemitske poruke, uključujući negiranje Holokausta.

Među pronađenim materijalima nalazili su se i tekstovi i zapisi povezani sa Andersom Brejvikom, počiniocem terorističkih napada u Norveškoj 2011. godine, u kojima je ubijeno 77 ljudi.

Istragu vodi Tužilaštvo u Milanu.