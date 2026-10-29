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Pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina Jurij Ušakovizjavio je danas da je već formirano jezgro ruske delegacije za trilateralne pregovore u Abu Dabiju između predstavnika Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država.

Ušakov je rekao za portal "Vesti" da će konkretan sastav ruske delegacije i datum sastanka biti objavljeni naknadno, preneo je TASS.

"Još nema datuma. Još nema ni delegacije. Jezgro delegacije je formirano, ali će konkretne osobe biti imenovane kasnije", naveo je Ušakov.

On je izjavio u sredu da će trilateralni pregovori u Abu Dabiju između predstavnika Rusije, Ukrajine i SAD biti održani posle 4. novembra, a da tačan datum još nije određen.

Ušakov je negirao navode da bi pregovori mogli da se održe 4. novembra, preneo je TASS.

"Još nismo poslali nikakve signale. Razmatramo to", naveo je Ušakov.

Jurij Ušakov Foto: EPA Evgenia Novozhenina Pool

Rekao je da će datum biti uskoro određen, ali da je jasno da će biti posle 4. novembra.

Ušakov je prethodno u sredu rekao da će trilateralni pregovori između predstavnika Rusije, Ukrajine i SAD biti održani bez učešća Evropljana, što je dogovoreno sa američkom stranom.

"Dogovorili smo se da će se trilateralni pregovori nastaviti sa predstavnicima Rusije, Ukrajine i SAD. Evropljani mogu da dođu ako kupe karte, ali ih niko neće pozvati za pregovarački sto", rekao je Ušakov, prenosi Interfaks.

On je negirao da je učešće predstavnika EU bilo razmatrano tokom nedavnog telefonskog razgovora između ruskog i američkog predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u sredu da se nada da će se u prvoj polovini novembra, nakon izbora na sredini termina za američki Kongres, održati trilateralni sastanak sa predstavnicima Ukrajine, SAD i Rusije u Abu Dabiju, navodeći da do njega može da dođe već 10. novembra.

To će biti prvi direktni pregovori nakon što je Tramp ukinuo pojedine sankcije Rusiji zbog kupovine ruskog goriva.