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Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je Treći samit Rusija-Afrika koji je danas završen, bio uspešan i da će dati snažan podsticaj razvoju rusko-afričkih odnosa.

Putin je rekao da su na samitu u Moskvi učestvovali lideri 21 afričke države.

"Rusija iskreno teži izgradnji strateškog partnerstva sa Afrikom, a ta želja je obostrana", poručio je ruski lider na završnoj konferenciji za novinare koju je održao zajedno sa predsednikom Afričkog saveza, predsednikom Burundija Evaristom Ndajušimijem.

Kako je istakao, redovno održavanje samita je dobra tradicija.

Ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik Mozambika Danijel Čapo tokom rukovanja na samitu u Moskvi, uz primetnu razliku u visini dvojice lidera. Foto: Kirill Kazachkov/Roscongress Fou / Zuma Press / Profimedia

On je dodao da je usvojena Moskovska deklaracija i da su Rusija i afričke zemlje utvrdile plan delovanja do 2029. godine.

"Ovaj sveobuhvatni dokument, osmišljen sa dugoročnom perspektivom, potvrđuje posvećenost svih naših zemalja oblikovanju pravednog i demokratskog multipolarnog svetskog poretka, zasnovanog na univerzalno priznatim načelima međunarodnog prava i Povelji Ujedinjenih nacija", rekao je Putin.

On je istakao da se svet značajno promenio i da su međunarodne strukture zrele za reformu.

"Rusija i afričke zemlje se slažu oko toga", istakao je on.

Predsednik Rusije je izrazio uverenje da će Rusija i zemlje Afrike povećati robnu razmenu.

"Trenutni nivo trgovinske razmene između Rusije i afričkih zemalja, koji iznosi 27 milijardi dolara, nije granica, to je tek početak puta", poručio je Putin.

Foto: IGOR IVANKO / POOL/AFP POOL

Udeo nacionalnih valuta u obračunima između Rusije i afričkih zemalja iznosi 85 odsto, naveo je on.

Rusija će, kako je rekao, ostati odgovoran snabdevač Afrike žitom, kako na ugovornoj osnovi, tako i besplatno.

"Rusija i afričke zemlje su detaljno razmotrile saradnju u oblasti energetike. Rusija je spremna da sarađuje u oblasti nuklearne energije", dodao je Putin.

Ruski lider je najavio planove za održavanje narednog samita Rusija-Afrika, a datum i mesto će biti pravovremeno usaglašeni.

Obraćajući se novinarima, Putin je takođe, podsetio da Rusija nikada nije posmatrala afričke zemlje kao predmete za suparništvo.

"Rusija nikada nije posmatrala zemlje Afrike kao objekat za suparništvo. Tokom istorije, afrički narodi su za Rusiju uvek bili isključivo prijatelji. Mi nismo vodili kolonijalnu politiku. Naprotiv, pomagali smo afričkim zemljama da se oslobode kolonijalne zavisnosti", istakao je Putin.

Foto: Igor Ivanko/Pool AFP

Predsednik Rusije je napomenuo da afričke zemlje pretenduju da imaju značajniju ulogu u donošenju odluka na međunarodnom nivou i Rusija to podržava.

Kako je naveo, Afrika bi trebalo da bude predstavljena na stalnoj osnovi u Savetu bezbednosti UN.

"Naravno, apsolutno sam uveren da Afrika tamo (u UN) treba da bude zastupljena na trajnoj osnovi, uključujući i u Savetu bezbednosti. Ali naši afrički prijatelji takođe moraju da razmotre u kom obliku će se to zastupanje odvijati - da li će to biti jedinstven, usaglašen glas, ili sistem u kojem će se različite afričke države smenjivati u Savetu bezbednosti UN", objasnio je Putin.

Treći samit Rusija-Afrika i ekonomsko-humanitarni forum održani su u Moskvi 28. i 29. oktobra.

Putin: Ukoliko dođe do rata između Rusije i Evrope neće biti pobednika

Predsednik Risije Vladimir Putin izjavio je danas da ukoliko dođe do rata između Rusije i Evrope, u njemu neće biti pobednika.

Putin je rekao da lideri Evropske unije do sada nisu uspeli da ostvare strateški poraz Rusije i da je malo verovatno da će u tome uspeti do 2030. godine.