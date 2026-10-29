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Predsednik Risije Vladimir Putin izjavio je danas da ukoliko dođe do rata između Rusije i Evrope, u njemu neće biti pobednika.

Putin je rekao novinarima posle samita Rusija-Afrika, da lideri Evropske unije do sada nisu uspeli da ostvare strateški poraz Rusije i da je malo verovatno da će u tome uspeti do 2030. godine, prenose RIA Novosti.

"Ako stvari odu predaleko, pobednika uopšte neće biti. Neka niko to ne zaboravi", rekao je Putin.

Treći samit Rusija-Afrika, kao i ekonomski i humanitarni forum u okviru tog skupa, održani su u Moskvi 28. i 29. oktobra.

Putin je rekao da su na samitu u Moskvi učestvovali lideri 21 afričke države.

"Rusija iskreno teži izgradnji strateškog partnerstva sa Afrikom, a ta želja je obostrana", poručio je ruski lider na završnoj konferenciji za novinare koju je održao zajedno sa predsednikom Afričkog saveza, predsednikom Burundija Evaristom Ndajušimijem.

Kako je istakao, redovno održavanje samita je dobra tradicija.

On je dodao da je usvojena Moskovska deklaracija i da su Rusija i afričke zemlje utvrdile plan delovanja do 2029. godine.

"Ovaj sveobuhvatni dokument, osmišljen sa dugoročnom perspektivom, potvrđuje posvećenost svih naših zemalja oblikovanju pravednog i demokratskog multipolarnog svetskog poretka, zasnovanog na univerzalno priznatim načelima međunarodnog prava i Povelji Ujedinjenih nacija", rekao je Putin.