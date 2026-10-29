Slušaj vest

Zvanični rezultati izbora održanih u utorak u Izraelu biće predstavljeni izraelskom predsedniku Isaku Hercogu 4. novembra, kako što je i bilo planirano, saopštili su neimenovani izvori iz izraelske bezbednosne službe Šin Bet za Kanal 12, navodeći da ništa u informacijama koje bezbednosna služba istražuje ne bi moglo da utiče na izborni rezultat, u okviru onoga što je opisano kao njena "ograničena" istraga o navodnim pokušajima stranih država da utiču na glasanje.

Takođe su rekli da Šin Bet istražuje optužbe koje se odnose na Katar i najmanje još dve zemlje, a da je cilj istrage da se utvrdi poreklo novca koji je prosleđivan u pokušaju uticaja na glasanje, kanali kojima je novac prebacivan, ukupan iznos novca, kao i da li su neki arapski poslanici u Knesetu imali saznanja o tome.

"Nije primereno bacati ljagu na sve koji su izašli na izbore i glasali na demokratski način", rekli su izvori, misleći na arapske birače u Izraelu.

Foto: JAMALA AWAD/EPA

Izvori su dodali da Šin Bet nastoji da što pre završi istragu i objavi svoje nalaze.

Kanal 12 takođe prenosi izjave neimenovanih izvora iz Centralne izborne komisije Izraela koji su osudili netačne tvrdnje o rasprostranjenoj ili sistematskoj izbornoj prevari.

"Tvrdnje o sistematskom mešanju u izbore ili o pokradenim izborima predstavljaju političku manipulaciju optužbama koje su predmet istrage", naveli su izvori.

Vršilac dužnosti generalnog direktora Centralne izborne komisije Din Livne izjavio je ranije danas da nije verovatno da će navodi o stranom uticaju uticati na rezultate izbora.

Gadi Ajzenkot Foto: Ohad Zwigenberg/AP

Kanal 12 je objavio da je direktor Šin Beta David Zini pre nekoliko sedmica obavestio predsednika Centralne izborne komisije, sudiju Noama Solberga, i državnu tužiteljku Gali Baharav-Miaru da služba prikuplja materijal koji se odnosi na moguće pokušaje stranih aktera da utiču na izbore.

Zini je potom dobio Solbergovu dozvolu da pokrene istragu pod njegovim nadzorom.

Zini je u sredu zatražio i dobio Solbergovu dozvolu da obavesti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua o istrazi.

Kanal 12 je objavio da hapšenja trojice aktivista stranke Ra’am na dan izbora, kod kojih su pronađene desetine hiljada šekela u gotovini, nisu povezana sa istragom Šin Beta.

Izrael izbori Foto: JAMALA AWAD/EPA

Njima je pritvor produžen, a dali su i objašnjenja o poreklu novca, prenosi televizijska stanica, pozivajući se na izvore iz policije i pravosudnih organa.

Oni su uhapšeni nakon poziva policiji koji je uputio šef kabineta Netanjahua, Ido Norden, dok kabinet izraelskog premijera negira te navode.