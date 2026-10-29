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Sudar dva brza voza kompanija Renfe i Irio u provinciji Toledo u Španiji, železnička nesreća sa najmanje 39 poginulih.

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Broj poginulih posle sudara dva brza voza u blizini mesta Urda, u španskoj pokrajini Toledo, porastao je na 74, prema podacima Komisije za istragu železničkih nesreća (CIAF), dok spasilačke ekipe nastavljaju rad na mestu nesreće.

Preliminarni nalazi ukazuju na to da je tehnički kvar, posle kojeg je usledio niz ljudskih grešaka, doveo do nesreće, prenosi španski portal El Diario.

Problemi su počeli oko 8.30 časova u sredu, kada je zbog softverskog kvara prestao da funkcioniše sistem za kontrolu saobraćaja LZB.

Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Handout / AFP / Profimedia

Uprkos tome, kontrolni centar je mašinovođi voza AVE kompanije Renfe naložio da nastavi vožnju normalnom brzinom, što je, prema pisanju medija, bilo suprotno železničkim bezbednosnim protokolima koji u takvim okolnostima nalažu vožnju brzinom prilagođenom vidljivosti, ne većom od 40 kilometara na čas.

Slična instrukcija upućena je i mašinovođi voza kompanije Iryo, ali je ona nešto kasnije, u 8.48, obavestila kontrolni centar da je njen voz i dalje zaustavljen na pruzi i da nije uspeo da nastavi kretanje.

Prema dostupnim informacijama, u tom trenutku nije uočeno da se drugi voz velikom brzinom kreće ka zaustavljenom vozu Iryo.

Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Istraga treba da utvrdi zašto je vožnja nastavljena u redovnim uslovima uprkos tome što bezbednosni sistem nije funkcionisao, kao i zbog čega voz Iryo nije krenuo sa mesta na kojem je bio zaustavljen.

Kada sistem LZB ne radi, upravljanje saobraćajem prelazi na klasičnu signalizaciju pored pruge, dok sistem automatskog kočenja ASFA pruža dodatnu zaštitu. U takvim okolnostima, prema železničkim pravilima navedenim u izveštaju, mašinovođa mora da prilagodi brzinu tako da može da zaustavi voz ukoliko uoči prepreku.

Istraga o uzrocima nesreće je u toku.