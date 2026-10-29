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Italijanska premijerka Đorđa Meloni izrazila je saučešće povodom današnje pogibije četiri italijanska pripadnika EUFOR-a u padu helikoptera kod Brčkog u Bosni i Hercegovini.

Meloni je napisala na platformi X da vest o tragičnoj nesreći u kojoj je učestvovao italijanski helikopter EUFOR-a izaziva duboku tugu.

"Moje misli su uz žrtve, njihove porodice i sve one koji, angažovani u misiji očuvanja mira i stabilnosti u regionu, proživljavaju sate strepnje i bola. Njima upućujem izraze najiskrenije podrške i saosećanja, u svoje ime i u ime Vlade Italije", navela je Meloni.

Broj poginulih u padu helikoptera EUFOR-a kod Brčkog povećao se na četiri, izjavio je gradonačelnik Brčkog Siniša Milić, navodeći da je o tome dobio potvrdu iz bolnice.

On je rekao za RTRS da je povređeno 11 pripadnika italijanskog kontingenta EUFOR-a.

EUFOR je prethodno saopštio da se u Brčkom dogodila nesreća u kojoj se srušila italijanska letelica tipa CH-47 "činuk".

Navodi se da EUFOR sprovodi potpunu i detaljnu istagu o padu helikoptera.

Kurir.rs/Tanjug

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