"MOJE MISLI SU UZ ŽRTVE I NJIHOVE PORODICE" Đorđa Meloni izrazila saučešće zbog pogibije četiri italijanska pripadnika EUFOR-a u padu helikoptera kod Brčkog
Italijanska premijerka Đorđa Meloni izrazila je saučešće povodom današnje pogibije četiri italijanska pripadnika EUFOR-a u padu helikoptera kod Brčkog u Bosni i Hercegovini.
Meloni je napisala na platformi X da vest o tragičnoj nesreći u kojoj je učestvovao italijanski helikopter EUFOR-a izaziva duboku tugu.
"Moje misli su uz žrtve, njihove porodice i sve one koji, angažovani u misiji očuvanja mira i stabilnosti u regionu, proživljavaju sate strepnje i bola. Njima upućujem izraze najiskrenije podrške i saosećanja, u svoje ime i u ime Vlade Italije", navela je Meloni.
Broj poginulih u padu helikoptera EUFOR-a kod Brčkog povećao se na četiri, izjavio je gradonačelnik Brčkog Siniša Milić, navodeći da je o tome dobio potvrdu iz bolnice.
On je rekao za RTRS da je povređeno 11 pripadnika italijanskog kontingenta EUFOR-a.
EUFOR je prethodno saopštio da se u Brčkom dogodila nesreća u kojoj se srušila italijanska letelica tipa CH-47 "činuk".
Navodi se da EUFOR sprovodi potpunu i detaljnu istagu o padu helikoptera.
Kurir.rs/Tanjug