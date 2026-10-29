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Najviši američki vojni zvaničnik zadužen za nadgledanje operacija na Bliskom istoku Bred Kuper sastao se danas u Beloj kući sa američkim predsednikom Donaldom Trampom kako bi predstavio vojne opcije za Iran.

Ovo je objavio Volstrit džurnal (WSJ), pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike i druge dobro obaveštene osobe.

Sastanku su prisustvovali i američki ministar odbrane Pit Hegset i predsedavajući Združenog generalštaba Den Kejn, dok je komandant Centralne komande američke vojske (CENTCOM) admiral Bred Kuper predstavio moguće opcije.

WSJ je objavio u sredu, pozivajući se na izvore, da su Sjedinjene Američke Države obavestile nekoliko zalivskih arapskih zemalja da se pripremaju za moguću "kratku i intenzivnu" vojnu kampanju protiv Irana posle američkih međuizbora.

"Američka vojska dovodi sistem patriot iz Teksasa kako bi ojačala svoju raketnu odbranu", izjavili su zvaničnici upoznati sa situacijom.

1/10 Vidi galeriju Iran Foto: YAHYA ARHAB/EPA, FAYYAZ AHMED/EPA

Oni tvrde da američke snage u regionu obnavljaju zalihe municije, dok se bombarderi i borbeni avioni pripremaju za napade.

"Dodatna udarna grupa nosača aviona i marinski ekspedicioni odred takođe se spremaju da se pridruže armadi od oko 20 drugih ratnih brodova koji operišu na Bliskom istoku sledećeg meseca, mada bi neki brodovi mogli da se rotiraju", naveo je WSJ.

Neimenovani saradnici američkog predsednika Donalda Trampa rekli su da on još nije doneo konačnu odluku, ali da razmatra mogućnost da napadne iransku infrastrukturu i nuklearna postrojenja.

Iz Bele kuće su naveli da ne žele da komentarišu osetljive vojne planove "koji možda postoje, a možda i ne".