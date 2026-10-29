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Jedan od dva voza koji su učestvovali u sudaru u Španiji, kada su poginule 74 osobe, kretao se brzinom između 160 i 200 kilometara na sat, pokazao je prvi tehnički izveštaj o železničkoj nesreći.

Voz kompanije AVE koji se u sredu sudario sa vozom kompanije Iryo koji je zaustavljen na brzim prugama u Urdi udario je brzinom između 160 i 200 kilometara na sat, navodi se u informativnoj belešci Nezavisnog tela za tehničko istraživanje nesreća (AITAT), koje analizira događaje i izdaje se nakon prvih 24 sata od teške nesreće.

AITAT navodi da će tačna brzina biti poznata nakon što se izdvoje podaci sa ugrađenog sudskog rekordera, poznatog kao "crna kutija" vozila, prenosi Pais.

AITAT očekuje da će rad raspoređenih istražitelja na mestu nesreće trajati "bar još jedan dan".

Preliminarni nalazi ukazuju na to da je tehnički kvar, nakon kojeg je usledio niz ljudskih grešaka, doveo do nesreće, prenosi španski portal El Diario.

Sudar dva brza voza kompanija Renfe i Irio u provinciji Toledo u Španiji, železnička nesreća sa najmanje 39 poginulih. Foto: Handout / AFP / Profimedia

Problemi su počeli oko 8.30 časova u sredu, kada je zbog softverskog kvara prestao da funkcioniše sistem za kontrolu saobraćaja LZB.

Uprkos tome, kontrolni centar je mašinovođi voza AVE kompanije Renfe naložio da nastavi vožnju normalnom brzinom, što je, prema pisanju medija, bilo suprotno železničkim bezbednosnim protokolima koji u takvim okolnostima nalažu vožnju brzinom prilagođenom vidljivosti, ne većom od 40 kilometara na čas.

Slična instrukcija upućena je i mašinovođi voza kompanije Iryo, ali je ona nešto kasnije, u 8.48, obavestila kontrolni centar da je njen voz i dalje zaustavljen na pruzi i da nije uspeo da nastavi kretanje.

Prema dostupnim informacijama, u tom trenutku nije uočeno da se drugi voz velikom brzinom kreće ka zaustavljenom vozu Iryo.

Istraga treba da utvrdi zašto je vožnja nastavljena u redovnim uslovima uprkos tome što bezbednosni sistem nije funkcionisao, kao i zbog čega voz Iryo nije krenuo sa mesta na kojem je bio zaustavljen.