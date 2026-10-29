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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskiizjavio je danas da je 19 ljudi poginulo u ruskim napadima na Dnjepar, Kremenčug i Černigov.

"Danas su Rusi izveli veoma brutalne napade na Dnjepar, Černigov i Kremenčug, gađajući civile, obične ljude. Samo u ova tri grada, u današnjim napadima poginulo je 19 ljudi. Izražavam saučešće njihovim porodicama i bližnjima", rekao je Zelenski tokom večernjeg obraćanja, prenosi Ukrinform.

Kako je naveo, u Dnjepru su desetine ljudi ranjene kada je ruski dron tipa Šahed pogodio železničku stanicu, dok su čekali voz.

Zelenski je naveo da je u Černigovu ruski napad pogodio sam centar grada, pri čemu su poginule dve petnaestogodišnje devojčice, Jana i Marija.

„U Kremenčugu, u Poltavskoj oblasti, Rusi su napali grad usred stambenih zgrada. Samo u tom napadu ranjeno je 6 dece i 26 odraslih, a tri osobe su poginule. Kasnije tokom večeri, usledili su novi napadi na Dnjepar", dodao je on.

Prema njegovim rečima, danas su svetski lideri i brojne javne ličnosti uputili izraze saučešća Ukrajini i ukrajinskom narodu.

"Zahvaljujemo im. Ali važno je da se sve ne završi samo na izrazima saučešća. Potreban nam je pravedan pristup i prema Ukrajini i prema Rusiji. Ukrajini je potrebna podrška, a Rusiji je potreban pritisak“, rekao je Zelenski, podsećajući da će Ukrajina u naredne tri godine dobiti dodatnih 10 milijardi funti od Ujedinjenog Kraljevstva.