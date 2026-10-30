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Iran se priprema da ometa predstojeće međuizbore u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon pokušaja mešanja u izborni proces u Izraelu, a cilj Teherana je da izazove političku blokadu u obe zemlje, objavio je danas britanski Telegraf, pozivajući se na izjave iranskih zvaničnika.

Prema tvrdnji lista, Teheran skoro istovremeno održavanje izbora u dve zemlje koje smatra svojim najvećim protivnicima vidi kao retku priliku da iskoristi slabosti njihovih demokratskih sistema.

Nekoliko iranskih zvaničnika izjavilo je da se razmatra angažovanje saradnika unutar izbornih procesa u SAD i Izraelu, kao i korišćenje sajber grupa za napade na njihove izborne sisteme.

Jedan od zvaničnika predstavio je takve aktivnosti kao nastavak sukoba koji je, prema njegovim rečima, počeo američko-izraelskim napadima na Iran 28. februara.

"Rat ne podrazumeva samo rakete i oružje dok smo pod njihovom blokadom. To znači i da smo spremni da ometamo njihove izbore, bankarski sistem, putovanja i sve uobičajene sisteme", rekao je on, dodajući da Teheran ne podržava nijednog konkretnog kandidata, već želi da vidi podeljene SAD i Izrael.

Jusef Džabarin lider arapske stranke Zajednička lista Izrael
Foto: JAMALA AWAD/EPA

Prema navodima Telegrafa, iransko rukovodstvo procenjuje da bi politička nestabilnost u tim zemljama mogla da donese Teheranu više koristi nego vojni pritisak.

Dok iranski zvaničnici u javnim istupima odbacuju legitimitet izraelskih izbora, iza zatvorenih vrata, kako navodi list, pažljivo prate moguće političke posledice izbornih rezultata.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei uporedio je izraelske izbore sa satiričnim filmom "Doktor Strejndžlav" iz vremena Hladnog rata, ocenivši da je reč o nadmetanju suparničkih grupa u tome koja će počiniti više zla i ubiti više ljudi.

On je dodao da za Iran nije važno ko će da pobedi, jer će svaka izraelska vlada da ostane protivnik Teherana.

U Izraelu bi, prema procenama koje prenosi britanski list, politički zastoj mogao da bude jedan od glavnih ciljeva iranske strategije.

Ukoliko nijedan politički blok ne uspe da formira stabilnu većinu, zemlja bi mogla da ostane pod privremenom vladom ili da bude primorana da održi nove izbore.

Takav scenario mogao bi da uspori donošenje odluka o novim vojnim operacijama i omogući Iranu da obnovi zalihe raketa i protivvazdušne odbrane oštećene u prethodnim napadima.

Kurir.rs/Telegraf

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