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Više od 350.000 potrošača u Dnjeprui okolnim naseljima ostalo je bez električne energije nakon ruskih napada izvedenih u četvrtak uveče, 29. oktobra, dok je Moskva u ranim jutarnjim satima u petak pokrenula novi talas raketnih udara i napada dronovima širom Ukrajine.

Oleksandar Ganža, načelnik Dnjepropetrovske regionalne vojne administracije, potvrdio je velike nestanke struje i naveo da ekipe hitnih službi rade na obnovi snabdevanja električnom energijom.

- Neprijatelj je danas ponovo napao Dnjepar. Prema prvim informacijama, više od 350.000 potrošača u gradu i obližnjim naseljima ostalo je bez struje - saopštio je Ganža.

Kako bi se obezbedilo funkcionisanje osnovnih usluga, vodovodne instalacije i stanice za ispumpavanje otpadnih voda prebacivane su na rezervne generatore.

Najveća privatna energetska kompanija u Ukrajini, DTEK, saopštila je da su pojedini delovi Dnjepra i okolnih oblasti ostali bez električne energije nakon što su u ruskim napadima oštećene glavne elektroenergetske mreže.

Do prekida u snabdevanju došlo je svega nekoliko sati nakon smrtonosnog napada ruskim dronom na železničku stanicu u Dnjepru, gde su civili čekali prigradske i putničke vozove.

Rusija napala industrijsko postrojenje u Poltavskoj oblasti

Ruske snage gađale su rano u petak i jedno industrijsko preduzeće u okrugu Kremenčuk, u centralnoj ukrajinskoj Poltavskoj oblasti.

Vitalij Dijakivnič, načelnik regionalne vojne administracije, potvrdio je napad i naveo da nadležne službe utvrđuju njegove posledice.

Ime postrojenja i razmere pričinjene štete za sada nisu objavljeni.

Novi napad dogodio se manje od 24 sata nakon što su ruski udari na stambene delove Kremenčuka odneli tri života, dok su 32 osobe povređene, među njima šestoro dece. Regionalne vlasti proglasile su petak danom žalosti za stradalima.

Kijev ponovo na meti raketnih napada

Ukrajinska prestonica takođe je bila izložena opasnosti nakon što je u četvrtak kasno uveče izveden napad balističkim raketama, u kojem je poginula najmanje jedna osoba.

Ruske rakete pogodile su skladišne objekte u kijevskom okrugu Darnicki, izazvavši požare. Delovi projektila koji su pali na tlo i udarni talas oštetili su i stambene zgrade i vozila u susednom Dnjeprovskom okrugu.

Gradska vojna administracija Kijeva potvrdila je da je jedna osoba poginula.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo nastavilo je da izdaje upozorenja o nadolazećim ruskim raketama i jurišnim dronovima, dok su hitne službe intervenisale na mestima napada.

Zelenski upozorava na nove balističke udare

Noćni napadi usledili su nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskiu četvrtak upozorio da je ukrajinska obaveštajna služba otkrila ruske pripreme za nove napade balističkim raketama.

- Sada imamo obaveštajne podatke o tome da se Rusi pripremaju za nove napade balističkim raketama. Potrebne su nam mogućnosti da oborimo ovo rusko zlo i čekamo odgovarajuće odluke - napisao je Zelenski.

On je pozvao na hitnu isporuku raketa-presretača za sisteme protivvazdušne odbrane, posebno za američke sisteme Patriot, s obzirom na to da se ukrajinski gradovi i ključna infrastruktura neprestano nalaze na meti ruskih napada.