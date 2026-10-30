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Protekle noći izveden je pokušaj napada ukrajinskih bespilotnih letelica na Moskvukoji je bio jedan od najmasovnijih ove godine, objavio je gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin.

Prema njegovim navodima, od četvrtka uveče do jutros ka Moskovskoj oblasti upućena su 862 drona.

Snage protivvazdušne odbrane neutralisale su većinu bespilotnih letelica na prilazima regionu, dok je 170 dronova oboreno prilikom približavanja ruskoj prestonici, prenosi agencija RIA Novosti.

Prethodni napad na Moskvu

Prethodni veći napad dronovima na Moskvu dogodio se u noći između 28. i 29. oktobra, kada je prema gradu bilo upućeno 613 bespilotnih letelica.

Portparol Kremlja, Dmitrij Peskovocenio je, komentarišući poslednji napad, da je "neobično" to što je Kijev pokušao da izvede napad dronovima na Moskvu tokom održavanja samita Rusija - Afrika.

Veliki napad dronovima na rusku prestonicu od početka jeseni zabeležen je 19. i 20. septembra, kada je, prema saopštenju ruskih vojnih vlasti, uništeno oko 1.600 bespilotnih letelica, od kojih je 450 bilo usmereno ka Moskvi.

Avion kruži iznad moskovskog aerodroma

Prema objavama sa društvene mreže Iks, napad na Moskvu navodno i dalje traje, otkazani su letovi, uvedene su restrikcije, a putnici čekaju satima, neki i danima čak na let.

Navodno i jedan avion iz Pskova kruži oko aerodroma Domodedovo u Moskvi više od sata kako bi sleteo, ali je sletanje nemoguće zbog napada dronova.

Gađana ruska rafinerija nafte Novo Kujbiševsk u Samarskoj oblasti



Požar je, prema izveštajima, izbio u rafineriji nafte Novo Kujbiševsk uSamarskoj oblastiu Rusiji tokom noći između 29. i 30. oktobra, nakon sumnje da je izveden ukrajinski napad dronovima, objavio je "Kijev independent".

Ukrajinski kanal za praćenje vojnih aktivnosti "Exilenova+" objavio je snimke i fotografije na kojima se, kako se navodi, vide veliki požari u blizini rafinerije, dok je lokalno stanovništvo prijavilo da su dronovi nadletali to područje.

Napad se na pojedinim kanalima za praćenje vojnih aktivnosti opisuje kao nastavak ukrajinskih udara na rusku energetsku infrastrukturu, nakon nezvanične pauze koja je počela sredinom oktobra.

List "Volstrit džornal" objavio je 29. oktobra da su ukrajinske jedinice koje izvode napade velikog dometa neformalno obustavile napade na ruske rafinerije nakon pritiska administracije američkog predsednika Donalda Trampa.

Prema tom izveštaju, koji se poziva na zvaničnike upoznate sa vojnim operacijama, obustava napada na rafinerije na ruskoj teritoriji trebalo je da traje do završetka predstojećih izbora za Kongres SAD na polovini predsedničkog mandata.

Rafinerija važna za proizvodnju goriva

Rafinerija Novo Kujbiševsk nalazi se u vlasništvu ruske državne naftne kompanije Rosnjeft. Postrojenje prerađuje oko 8,8 miliona tona sirove nafte godišnje i proizvodi avionsko gorivo, benzin, dizel, maziva i druge naftne derivate.

Ova rafinerija već je bila meta ukrajinskih napada dronovima, uključujući i napad u avgustu 2026. godine.