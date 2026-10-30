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Centralna izborna komisija Izraela objavila je konačne rezultate parlamentarnih izbora održanih 27. oktobra, prema kojima je blok koji podržava premijera Benjamina Netanjahua osvojio 53 mesta u Knesetu, dok je opozicioni blok predvođen Gadijem Ajzenkotomosvojio 48 mandata. Arapske stranke osvojile su ukupno 19 mesta.

Izlaznost je iznosila 77,9 odsto, što je najviši nivo u poslednjih nekoliko decenija. Na izborima je glasalo ukupno 5.716.665 birača.

1/8 Vidi galeriju Obraćanje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u sedištu vladajuće stranke Likud nakon parlamentarnih izbora Foto: Ohad Zwigenberg/AP, ABIR SULTAN/EPA

Prema konačnim rezultatima, stranke su osvojile sledeći broj mandata:

- Likud, stranka Benjamina Netanjahua - 27 mandata

- Jašar, stranka Gadija Ajzenkota - 21 mandat

- Bejahad, Naftali Benet i Jair Lapid - 12 mandata

- Zajednička lista, arapska stranka, Jusef Džabaren - 11 mandata

- Demokrate, Jair Golan - 8 mandata

- Ra'am, arapska stranka, Mansur Abas - 8 mandata

- Izrael naš dom, Avigdor Liberman - 7 mandata

- Ujedinjeni judaizam Tore, Jakov Ašer - 7 mandata

- Jevrejska snaga, stranka Itamara Ben Gvira - 7 mandata

- Šas, Arije Deri - 6 mandata

- Religiozni cionizam, stranka Bezalela Smotriča - 6 mandata

1/10 Vidi galeriju Gadi Ajzenkot, kandidat za premijera Izraela Foto: Ariel Schalit/AP, ABIR SULTAN/EPA

Stranka rezervista - ekonomija, koju predvodi Joaz Hendel, nije prešla izborni prag od 3,25 odsto, osvojivši 2,63 odsto glasova. Ispod cenzusa ostala je i stranka Narod Izraela, Ofera Vintera, sa 1,7 odsto glasova. Stranka Haredi javnost osvojila je svega 0,2 odsto.

Rezultati pokazuju da Netanjahuov blok ima 53 mandata, protivnici aktuelnog premijera 48, dok arapske političke stranke imaju 19 mesta.

Stranke koje podržavaju Netanjahua, a čine deo aktuelne vladajuće koalicije, u prethodnom sazivu Kneseta imale su 68 mandata, što predstavlja značajan pad.

1/8 Vidi galeriju Mansur Abas, predsednik izraelske stranke Raam (Ujedinjena arapska lista) Foto: Mahmoud Illean/AP

Arapske stranke, Zajednička lista i Ra'am, ostvarile su istorijski rezultat sa ukupno 19 mandata, gotovo dvostruko više nego na prethodnim izborima, kada su imale deset mesta.

Njihova podrška mogla bi da omogući protivnicima Netanjahua da formiraju stabilnu većinu, ali su gotovo sve cionističke stranke opozicionog bloka, osim Demokrata, isključile mogućnost saradnje sa Ra'amom ili Zajedničkom listom.

Centralna izborna komisija odbacila je tvrdnje o rasprostranjenoj izbornoj prevari, nakon što su se pojavili izveštaji o mogućoj katarskoj kampanji za uticaj na rezultate glasanja.

1/5 Vidi galeriju Parlamentarni izbori u Izraelu, Benjamin Netanjahu i Gadi Ajzenkot glavni rivali Foto: ABIR SULTAN/EPA, Oded Balilty/AP

Vršilac dužnosti direktora komisije Din Livne izjavio je da su izveštaji o navodnim nepravilnostima potpuno neutemeljeni i naglasio da istraga neće uticati na konačne rezultate koji će biti dostavljeni predsedniku Izraela Isaku Hercogu. Takođe je istakao da se istraga ne odnosi ni na jednu konkretnu društvenu grupu.

Novi saziv Kneseta trebalo bi da bude inaugurisan 10. novembra, bez obzira na to da li će do tada biti formirana nova vlada.

Pregovori o sastavljanju koalicije mogli bi da budu veoma teški i da potraju duže od dva meseca, jer nijedan blok nije ni blizu 61 mandata, koliko je potrebno za parlamentarnu većinu.

1/4 Vidi galeriju Izraelski premijer Benjamin Netanjahu glasao na parlamentarnim izborima Foto: YONATAN SINDEL/POOL / Sipa Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Yonatan Sindel/Pool AFP

Hercog je pozvao lidere stranaka da učine sve kako bi se izbeglo raspisivanje novih izbora.

I Netanjahu i Ajzenkot najavili su da će pokušati da formiraju narednu vladu.