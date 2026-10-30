Komunistička partija Kine (KPK) izložila je četiri oblasti fokusa za čvrsto praćenje prepoznatljivog kineskog puta u borbi protiv korupcije u rezoluciji usvojenoj na plenarnoj sednici Centralnog komiteta KPK, rekao je u petak zamenik sekretara Centralne komisije za disciplinsku inspekciju KPK i zamenik šefa Nacionalne komisije za nadzor Džang Fuhaj na konferenciji za novinare o vodećim principima sa pete plenarne sednice 20. Centralnog komiteta KPK.

Četiri oblasti uključuju održavanje čvrstog stava protiv korupcije, jačanje kontrole i nadzora nad vršenjem vlasti, jačanje kulturno-etičkih osnova za zastupanje integriteta i preziranje korupcije i unapređenje koordinisanih napora za sprečavanje korupcije iskorenjivanjem drskosti, prilika i želje.

Plenum, koji je završen u četvrtak u Pekingu, usvojio je Rezoluciju Centralnog komiteta KPK o određenim važnim pitanjima koja se tiču istrajavanja u punoj i rigoroznoj partijskoj samoupravi.

Prema rečima Džanga, od 18. Nacionalnog kongresa KPK 2012. godine organi za disciplinsku inspekciju i nadzor širom zemlje razmotrili su 8,105 miliona slučajeva i kaznili 7,922 miliona ljudi, uključujući 963 zvaničnika registrovana i nadgledana od strane Centralnog komiteta KPK.

Potpredsednik Partijske škole Centralnog komiteta KPK (Nacionalne akademije za upravljanje) Sja Čuntao je govoreći na konferenciji za novinare istakao da rezolucija postavlja specifične zahteve za „osiguravanje sprovođenja institucija“.

Rezolucija naglašava da se obavezni institucionalni zahtevi moraju sprovoditi, pri čemu su svi jednaki pred institucijama, niko ne uživa privilegije u njihovom poštovanju i nema izuzetaka u njihovom sprovođenju, naveo je Sje.

Takođe zahteva da se institucije sprovode i nadgledaju tokom celog procesa partijskih organizacija, članova partije i zvaničnika koji obavljaju svoje dužnosti, osiguravajući da ostanu autoritativne u svakom trenutku i efikasne svuda, dodao je Sje.

Rezolucija takođe, podvukao je on, poziva na odlučno ispravljanje praksi u kojima se direktive ignorišu i zabrane krše.

Kineska medijska grupa