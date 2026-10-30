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Dva helikoptera sudarila su se u vazduhu u blizini aerodroma u američkoj saveznoj državi Oregon, nakon čega su se srušila u polje. U nesreći nije bilo preživelih, a među poginulima su britanski student pilot, instruktorka letenja i pilot iz Oregona.

Troje ljudi poginulo je kada su se dva helikoptera sudarila u vazduhu u blizini opštinskog aerodroma Mekminvil u Oregonu, u četvrtak, 29. oktobra, oko 14:10 časova po lokalnom vremenu.

Među žrtvama je i student pilot iz Velike Britanije, čiji identitet vlasti za sada nisu objavile dok ne budu obavešteni članovi njegove porodice.

U nesreći su stradali i 22-godišnja Medi Asbo, instruktorka letenja iz Teksasa, kao i 38-godišnji Tajler Delan Sturdevant, pilot iz Njuberga u Oregonu.

Prema informacijama koje je saopštila kancelarija šerifa okruga Jamhil, u jednom helikopteru nalazili su se instruktorka i britanski student, dok je drugim upravljao Sturdevant, koji je bio jedina osoba u letelici.

U sudaru su učestvovali helikopter Robinson R22, u kojem su bile dve osobe, i Airbus H125, koji može da preveze do šest putnika, u zavisnosti od konfiguracije.

Obe letelice srušile su se na poljoprivredno zemljište u blizini aerodroma. Fotografije koje je objavila kancelarija šerifa prikazuju jedan zeleni helikopter prevrnut na krov, dok je drugi, crvene boje, potpuno uništen i rasut u delovima po polju.

Spasilačke ekipe stigle su na mesto nesreće oko 14:15 časova, nakon prijave o sudaru. Svi putnici, ujedno i piloti, pronađeni su mrtvi.

Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) i Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB) pokrenuli su istragu kako bi utvrdili šta je dovelo do sudara dve letelice.

Jedan od helikoptera pripadao je školi letenja "Džeri Trimbl Helikopters", koja se nalazi na aerodromu Mekminvil. Iz škole su potvrdili da je njihova letelica učestvovala u nesreći i saopštili da sarađuju sa nadležnim organima.

Škola je izrazila saučešće porodicama stradalih i svima koji su pogođeni tragedijom.

Zbog nesreće je zatvoren deo autoputa 233, oko 1,6 kilometara zapadno od grada Dejtona, kao i nekoliko okolnih lokalnih puteva. Nadležne službe nisu odmah mogle da procene kada će saobraćaj biti ponovo uspostavljen.

Aerodrom Mekminvil, koji se nalazi oko 56 kilometara jugozapadno od Portlanda, ostao je otvoren.

Uzrok sudara za sada nije poznat, a istražitelji će pregledati olupine i prikupiti dokaze kako bi utvrdili okolnosti tragedije.

Podsetimo, u padu italijanskog vojnog helikoptera u Brčkom poginula su četiri pripadnika italijanske vojske, među njima i dvoje iz Italijanskog crvenog krsta.

Helikopter CH-47 srušio se tokom rutinske operacije u okviru misije EUFOR Altea, a uzrok nesreće još se utvrđuje.

Italijani poginuli u padu vojnog helikoptera u Brčkom u BiH Foto: Printscreen/X

Četvoro poginulih u padu italijanskog vojnog helikoptera u Bosni su narednici vazduhoplovstva Simone Ruđa, rodom iz Salerna, i Klaudio Markezi, iz Orvijeta, zatim poručnik Franko Adrijano Zekilo, iz Lombardije, i narednica Laura Prokači, iz Andrije.