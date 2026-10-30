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Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić proglasio je danas Dan žalosti povodom pogibije četiri pripadnika EUFOR-a iz sastava italijanskih oružanih snaga, koji su u četvrtak stradali u padu helikoptera u Brčkom.

- Reč je o vojnicima iz sastava mirovnih snaga angažovanih na očuvanju mira i stabilnosti u BiH. Ovo je simboličan način da izrazimo solidarnost sa porodicama žrtava i celim italijanskim narodom - rekao je Milić.

Zahvalnost pilotima helikoptera

On je istakao da posebnu zahvalnost zaslužuju piloti helikoptera, koji su nastojali da održe letelicu u vazduhu kako bi sprečili njen pad na naseljena mesta i tako izbegli civilne žrtve.

pao helikopter Brčko Italijani
Foto: Društvene Mreže

Zastave na pola koplja

Dan žalosti biće obeležen spuštanjem zastava Bosne i Hercegovine na pola koplja na svim institucijama Brčko distrikta, kao i prilagođavanjem programskih sadržaja medija koji emituju program na području distrikta.

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Foto: Printskrin Instagram

Četiri osobe poginule, 11 povređeno

EUFOR je sinoć saopštio da su u padu italijanskog helikoptera kod Brčkog poginula dva pripadnika Oružanih snaga Italije i dva pripadnika Italijanskog vojnog Crvenog krsta, dok je 11 osoba povređeno.

Dve povređene osobe prebačene su u zdravstvenu ustanovu u Tuzli radi daljeg lečenja, dok se devetoro povređenih leči u Brčkom.

(Kurir.rs/Tanjug)

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