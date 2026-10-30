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Grčki premijer Kirijakos Micotakis juče je pred Savetom bezbednosti UN osudio pokušaj Turske i Libije da, putem zajedničkog memoranduma, dovedu u pitanje granice Grčke.

Micotakis je pokazao mapu na kojoj se vidi da tursko-libijski sporazum zanemaruje suverena prava grčkih ostrva koja se nalaze u tom području.

Godine 2022, tokom obraćanja Generalnoj skupštini UN, Micotakis je takođe koristio mapu - govorio je o konceptu "Plave otadžbine" ("Mavi Vatan") pred mapom koju je Redžep Tajip Erdogan svojevremeno poklonio svom koalicionom partneru Devletu Bahčeliju, a na kojoj je taj koncept bio prikazan.

Četiri godine kasnije, dok se čini da su "mirne vode" stvar prošlosti, a Turska se sprema da doktrinu "Plave otadžbine" ugradi u svoje domaće zakonodavstvo, Micotakis menja ton svoje retorike.

Jasno je da su "sunčani dani" u grčko-turskim odnosima sada prošlost, iako kanali komunikacije između dve strane ostaju otvoreni. Od februara prošle godine - kada je Micotakis otputovao u Ankaru radi učešća u Savetu za saradnju na visokom nivou - nije bilo susreta na najvišem nivou između njega i Erdogana, a trenutno ne postoji ni suštinski dnevni red za održavanje takvog sastanka.

Štaviše, dok se Grčka približava ostvarivanju svojih suverenih prava, na primer, nastavkom batimetrijskih istraživanja neophodnih za polaganje kabla u okviru projekta GSI, Turska pojačava tenzije, preduzimajući čak i dodatni korak u vidu saradnje sa libijskom frakcijom sa sedištem u Bengaziju.

Treba napomenuti da su za decembar planirana seizmička istraživanja kompanije "Ševron" (Chevron) u blokovima južno od Krita - područjima koja se delimično preklapaju sa zonom obuhvaćenom tursko-libijskim memorandumom. Ostaje da se vidi da li će uslediti neka reakcija, ili će Libija i Turska nastaviti sa istraživanjem prirodnog gasa, koje sprovodi Turska naftna korporacija (TPAO), u skladu sa odredbama tog memoranduma.

Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Pravila i "džungla"

Predstavljanjem mape koja se odnosi na memorandum između Turske i Libije pred Savetom bezbednosti UN, što je potez od velikog simboličkog značaja, Micotakis je želeo da pošalje jasnu poruku: Grčka će braniti međunarodnu zakonitost u okviru glavnog foruma za njeno sprovođenje, Ujedinjenih nacija.

Istovremeno, on nastoji da razotkrije Tursku pred međunarodnom zajednicom, u trenutku kada Erdogan pokušava da iskoristi zastoj u procesu izbora novog generalnog sekretara UN, predlažući iskusnog diplomatu Feriduna Sinirlioglua, koji trenutno obavlja dužnost u OEBS-u. Veruje se da su neki od telefonskih razgovora koje je Erdogan vodio sa francuskim predsednikom Makronom i američkim predsednikom Trampom bili usmereni upravo na to, mada je malo verovatno da će takav predlog naići na podršku.

- Geografija se ne može prepisati. A suverena prava se ne mogu izbrisati povlačenjem proizvoljnih linija na mapi - naglasio je juče Micotakis, navodeći sporazum iz 2020. godine između Grčke i Egipta o delimičnom razgraničenju njihove isključive ekonomske zone (IEZ) kao primer dobre prakse zasnovane na međunarodnom pravu. Ovaj sporazum će poslužiti kao osnova za razgovore o proširenju IEZ-a, uz prethodnu koordinaciju između Atine i Kaira.

Mapa Plave otadžbine Foto: Grčka vlada

Bez poštovanja zajedničkih pravila, "naše more" ("Mare Nostrum") rizikuje da se pretvori u "džunglu" suprotstavljenih zahteva i aranžmana sklopljenih isključivo radi sopstvene koristi. Zamislite kada bi Grčka i Tunis odlučile da razgraniče svoje pomorske zone kao da Sicilija i Malta uopšte ne postoje.

- Da li bi iko ozbiljan smatrao takav aranžman legitimnim - upitao je juče Micotakis, ističući da "bez obzira na to koliko vremena prođe, ili koliko se često ponavljaju nezakoniti zahtevi, ono što je nezakonito ostaje nezakonito".

Unutar vlade je sada očigledno da nacionalna pitanja ponovo zauzimaju centralno mesto, nakon perioda dugotrajnog zatišja. Vladini zvaničnici tvrde da je zemlja „kupila vreme” istovremeno jačajući svoje odbrambene kapacitete; međutim, sada je jasno da vode ponovo postaju uzburkane, a zima koja dolazi obećava da će biti naročito napeta.