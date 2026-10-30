Slušaj vest

Kineska tajna svemirska letelica prikazana je na novim snimcima koje je objavio Pentagon.

Fotografija, koja se nalazi u najnovijem izveštaju Obaveštajne službe Ministarstva odbrane SAD (DIA) o pretnjama po bezbednost SAD u svemiru, prikazuje kinesku svemirsku letelicu, nazvanu "Šenlong", spojenu sa neidentifikovanim satelitom, sa rasklopljenim solarnim panelima i otvorenim vratima tovarnog prostora.

Ovo je jedan od najjasnijih snimaka kineske letelice do sada, a ona se još od 2020. godine nalazi u misijama u orbiti.

- Kina je razvila, i nastaviće da usavršava, oružje namenjeno upotrebi protiv satelita u orbiti, kako bi omela, oštetila ili uništila svemirske kapacitete drugih nacija - navodi se u izveštaju DIA.

Kineska nacionalna vojna strategija kao ključni cilj ističe očuvanje nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, a kao smernicu za obuzdavanje i pobeđivanje u ratovima proklamuje "aktivnu odbranu", stratešku odbranu kombinovanu sa operativnim i taktičkim napadom.

- U skladu sa svojom nacionalnom strategijom i vojnom literaturom, Kina prepoznaje svemir kao strateški prioritet za postizanje vojne dominacije i političkog uticaja - ističe DIA.

Fotografiju je 2024. godine snimio satelit "WorldView-3" kompanije "Vantor" sa udaljenosti od približno 56 milja (oko 90 kilometara), uz rezoluciju od svega 1,8 inča po pikselu.

Najnovija misija letelice "Šenlong"

"Šenlong" trenutno izvršava svoju četvrtu misiju, nakon što je lansiran u februaru ove godine.

Peking nije otkrio šta letelica tačno radi, iako su nezavisni posmatrači u više navrata zabeležili da ona u orbitu ispušta neidentifikovane objekte.

U junu je američka kompanija "LeoLabs", koja se bavi obaveštajnim radom u svemiru, izvestila o otkrivanju novog objekta u blizini kineske letelice.

Iz kompanije su naveli da su, nakon dodatnih posmatranja putem svoje globalne mreže za praćenje, sa visokim stepenom sigurnosti utvrdili da je taj objekat izbacila upravo pomenuta svemirska letelica.

- Nakon dodatnih posmatranja širom naše globalne mreže i analize putem sistema "LeoLabs Delta", nezavisno smo katalogizovali ovaj objekat i sa velikom sigurnošću procenili da je on izbačen iz kineske svemirske letelice - saopštili su iz kompanije.

- Ova aktivnost je u skladu sa izbacivanjem objekata (tzv. "podsatelita") koje je ova letelica sprovodila i tokom prethodnih misija.

Slična aktivnost zabeležena je tokom treće misije letelice "Šenlong", dok je tokom njene druge misije 2023. godine letelica izbacila još jedan objekat i, moguće, izvela takozvane operacije približavanja i susretanja u svemiru. One podrazumevaju manevrisanje dve letelice u neposrednoj blizini jedne druge, a mogu se koristiti za inspekciju, servisiranje ili interakciju sa satelitima.

Takva tehnologija ima i potencijalnu vojnu primenu, mada nema potvrde da je "Šenlong" korišćen za ometanje drugih letelica.

Takođe je moguće da su neki od objekata izbačenih tokom ovih misija bili samo nepotrebni delovi opreme, odbačeni pre povratka svemirske letelice na Zemlju.

Kina je iznela malo detalja o ovom programu, navodeći samo da je cilj razvoj tehnologije za svemirske letove sa letelicama koje se mogu višekratno koristiti.

Prema navodima kineske državne novinske agencije Sinhua, svemirska agencija te zemlje saopštila je da će ovi testovi "utrti put za pogodnije i isplativije metode putovanja u oba smera, u svrhu mirnodopskog korišćenja svemira u budućnosti".

Operacije SAD

Sjedinjene Države upravljaju sopstvenom robotskom svemirskom letelicom za višekratnu upotrebu - X-37B, koju je proizvela kompanija "Boing", a kojom rukovodi Svemirska komanda SAD.

X-37B Foto: AP/U.S. Air Force

Poput svog kineskog pandana, X-37B izvršava misije, ali se njegovi precizni ciljevi retko obelodanjuju.

U februaru 2025. godine, Svemirska komanda SAD objavila je prvu fotografiju ove američke letelice u orbiti, na kojoj se vide otvorena vrata tovarnog prostora.

Dve godine ranije, objavljena je ilustracija na kojoj se vidi letelica nalik na X-37B kako presreće satelit.