POLICIJA POKRENULA NOVU ISTRAGU: Šta su bivši princ Endru, Džefri Epstajn i Gislejn Maksvel radili na kraljevskom imanju u Balmoralu?
- U fokusu su i navodi da su na kraljevskom imanju u Škotskoj možda dovođene žene, a policija kaže da proverava dobijene informacije
- Endru je 1999. bio domaćin Epstajnu i Maksvel, dok policija za sada ne navodi da li je iko osumnjičen ili optužen
Britanska policija pokrenula je preliminarnu istragu o boravcima bivšeg britanskog princa, Endrua Mauntbaten-Vindzora, osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna i njegove saradnice Gislejn Maksvel na kraljevskom imanju Balmoral.
Istražitelji proveravaju informacije koje su dobili, a u fokusu su i navodi o mogućem dovođenju žena na imanje u Škotskoj.
Škotska policija potvrdila je da sprovodi početne provere zasnovane na dokazima u vezi sa boravcima troje pomenutih osoba na imanju Balmoral.
Epstajn i Maksvel bili su Endruovi gosti na ovom kraljevskom imanju 1999. godine. Policija je saopštila da je dobila određene informacije i da su provere u toku, ali nije želela da iznosi dodatne detalje.
Iz policije su naglasili da su potrebe i zaštita osoba koje su preživele seksualno nasilje u središtu njihovog postupanja.
Endru je godinama bio pod lupom javnosti zbog prijateljstva sa Epstajnom, američkim finansijerom koji je bio osuđen za seksualne prestupe i optužen za trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije.
Epstajn je preminuo u zatvoru 2019. godine, dok je Maksvel 2021. proglašena krivom za učešće u seksualnoj eksploataciji maloletnica i osuđena na 20 godina zatvora.
Bivši princ dosledno je negirao bilo kakvu krivicu u vezi sa Epstajnom i optužbe koje su protiv njega iznete.
Nova istraga dolazi u trenutku kada bi Endru mogao da bude pozvan da svedoči u postupku pred Visokim sudom u Londonu, koji se odnosi na isplatu od 750.000 funti koju je primio 2019. godine od turskog biznismena Selmana Turka. Novac je kasnije vraćen.
Nebahat Isbilen, državljanka Turske i bivša Turkova klijentkinja, tvrdi da ju je biznismen obmanuo u vezi sa tom isplatom. Turk negira da je postupao nepošteno i zatražio je dozvolu da Endrua pozove kao svedoka na suđenju koje bi trebalo da počne u novembru.
Za sada nije poznato da li će bivši princ zaista biti pozvan da svedoči.
Škotska policija nije saopštila da je bilo ko osumnjičen ili optužen u vezi sa novom istragom o boravcima na Balmoralu.
(Kurir.rs/The Sun)