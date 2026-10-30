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Istražitelji proveravaju informacije koje su dobili, a u fokusu su i navodi o mogućem dovođenju žena na imanje u Škotskoj.

Škotska policija potvrdila je da sprovodi početne provere zasnovane na dokazima u vezi sa boravcima troje pomenutih osoba na imanju Balmoral.

1/6 Vidi galeriju Princ Endru Foto: Zak Hussein / SplashNews.com / Splash / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Invicta Kent Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Epstajn i Maksvel bili su Endruovi gosti na ovom kraljevskom imanju 1999. godine. Policija je saopštila da je dobila određene informacije i da su provere u toku, ali nije želela da iznosi dodatne detalje.

Iz policije su naglasili da su potrebe i zaštita osoba koje su preživele seksualno nasilje u središtu njihovog postupanja.

Endru je godinama bio pod lupom javnosti zbog prijateljstva sa Epstajnom, američkim finansijerom koji je bio osuđen za seksualne prestupe i optužen za trgovinu ljudima radi seksualne eksploatacije.

1/8 Vidi galeriju Novoobjavljene fotografije Gislejn Maksvel Foto: HOGP/House Oversight Committee

Epstajn je preminuo u zatvoru 2019. godine, dok je Maksvel 2021. proglašena krivom za učešće u seksualnoj eksploataciji maloletnica i osuđena na 20 godina zatvora.

Bivši princ dosledno je negirao bilo kakvu krivicu u vezi sa Epstajnom i optužbe koje su protiv njega iznete.

Nova istraga dolazi u trenutku kada bi Endru mogao da bude pozvan da svedoči u postupku pred Visokim sudom u Londonu, koji se odnosi na isplatu od 750.000 funti koju je primio 2019. godine od turskog biznismena Selmana Turka. Novac je kasnije vraćen.

1/10 Vidi galeriju Fotografije iz Epstajnovih dokumenata Foto: Department of Justice, Printscreen

Nebahat Isbilen, državljanka Turske i bivša Turkova klijentkinja, tvrdi da ju je biznismen obmanuo u vezi sa tom isplatom. Turk negira da je postupao nepošteno i zatražio je dozvolu da Endrua pozove kao svedoka na suđenju koje bi trebalo da počne u novembru.

Za sada nije poznato da li će bivši princ zaista biti pozvan da svedoči.