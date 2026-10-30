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Školski autobus koji je prevozio oko 20 dece udario je jutros u zid kuće u Bad Oldeslou, u nemačkoj pokrajini Šlezvig-Holštajn, a tačan broj i težina povreda još nisu poznati.

Nesreća se dogodila oko 7:20 časova u Ulici Zilcberg, kada je autobus iz za sada nepoznatih razloga prešao preko kružnog toka i udario u zid kuće, preneo je "Bild".

Vozač je nakon nesreće ostao zarobljen u autobusu, a žena i nekoliko putnika su povređeni, potvrdila je policija. Tačan broj povređenih još nije utvrđen. Hitne službe, vatrogasci i policija nalaze se na mestu nesreće, a područje je ograđeno.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Ilustracija)

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