Školski autobus sa oko 20 dece udario je jutros u zid kuće u Bad Oldeslou, u nemačkoj pokrajini Šlezvig-Holštajn
UŽAS U NEMAČKOJ!
AUTOBUS SA 20 DECE SE ZABIO U ZID KUĆE! Prešao preko kružnog toka, pa se zakucao! Vozač ostao zarobljen, hitne službe su na mestu nesreće!
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Školski autobus koji je prevozio oko 20 dece udario je jutros u zid kuće u Bad Oldeslou, u nemačkoj pokrajini Šlezvig-Holštajn, a tačan broj i težina povreda još nisu poznati.
Nesreća se dogodila oko 7:20 časova u Ulici Zilcberg, kada je autobus iz za sada nepoznatih razloga prešao preko kružnog toka i udario u zid kuće, preneo je "Bild".
Vozač je nakon nesreće ostao zarobljen u autobusu, a žena i nekoliko putnika su povređeni, potvrdila je policija. Tačan broj povređenih još nije utvrđen. Hitne službe, vatrogasci i policija nalaze se na mestu nesreće, a područje je ograđeno.
(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Ilustracija)
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