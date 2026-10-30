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Mogućnost učešća evropskih zemalja u trilateralnim pregovorima Rusije, SAD i Ukrajine do sada nije razmatrana ni sa jednom stranom, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše pisanje britanskog lista Fajnenšel tajms, prema kojem SAD razmatraju mogućnost uključivanja predstavnika Velike Britanije, Francuske i Nemačke u pregovore o rešavanju ukrajinskog sukoba.

Peskov: O tome se ni sa kim nije razgovaralo

"Ne, o tome se ni sa kim nije razgovaralo. To su, verovatno, razmatrali u redakciji Fajnenšel tajmsa", rekao je Peskov, prenosi RIA Novosti.

On je istovremeno naveo da je ruski predsednik Vladimir Putin otvoren za kontakte sa svim liderima u cilju pronalaženja mirnog rešenja za sukob u Ukrajini.

Dimitrij Peskov i Vladimir Putin Foto: YURI KOCHETKOV/EPA

"Ako razum ipak prevlada u Evropi, broj političara koji stupaju u kontakt sa Rusijom će se povećati. Ako ne, onda se neće povećavati", rekao je Peskov.

Dodao je da to ni na koji način neće uticati na proces trilateralnih pregovora.

Putin potvrdio spremnost za nove pregovore

Ruski predsednik Vladimir Putin potvrdio je ranije, tokom sastanka sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom, spremnost Moskve da obnovi trilateralne pregovore o Ukrajini.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov izjavio je da bi novi razgovori mogli da budu održani u Abu Dabiju tokom prve polovine novembra.