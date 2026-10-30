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Vozač cisterne u poljskom Poznanjuostao je zarobljen između spuštenih rampi na pružnom prelazu, a sa šina se sklonio svega sekundu ili dve pre nego što je naišao voz. Dramatičan incident zabeležile su nadzorne kamere.

Incident se dogodio na prelazu u Ulici Lutjcka, u blizini železničkog stajališta Poznanj Vola, prenosi poljski "Fakt". Vozač je ušao na prugu iako sa druge strane prelaza nije imao prostora da nastavi vožnju.

Ubrzo se uključila svetlosna signalizacija, rampe su počele da se spuštaju, a cisterna sa veštačkim đubrivom ostala je zarobljena između njih.

Na snimku se vidi i kako vozač drugog kamiona izlazi iz svog vozila, prilazi zaglavljenoj cisterni i nakratko podiže rampu. Taj potez omogućio je vozaču da pomeri kamion još malo napred, što se na kraju pokazalo presudnim.

Mislio da će proći pre spuštanja rampi

Vozač, 31-godišnji državljanin Ukrajine, nekoliko sati kasnije sam se javio policiji i priznao krivicu. Objasnio je da su rampe bile podignute kada je ušao na prelaz i da je računao da će napustiti prugu pre nego što se spuste. Međutim, nije predvideo gužvu na putu.

Prema proceni policije, za ovakav prekršaj preti mu pritvor do 30 dana, kazna ograničenja slobode, koja može da podrazumeva i rad za opšte dobro, ili novčana kazna do 6.650 evra.

Kompanija traži odštetu

U incidentu su oštećeni rampa i njen pogonski mehanizam, a problemi na prelazu poremetili su i železnički saobraćaj. Direktna i indirektna kašnjenja pogodila su više od 20 vozova, zbog čega kompanija PKP PLK namerava da od vozača traži naknadu štete za uništenu infrastrukturu i promene u organizaciji saobraćaja.

Iz kompanije podsećaju da crveno svetlo znači apsolutnu zabranu ulaska na pružni prelaz i da gužva na putu iza pruge nikako nije razlog da se vozilo zaustavi na šinama.