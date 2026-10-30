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- Devetog novembra, mi ćemo otići. Novine više ne postoje - navedeno je u saopštenju koje je objavljeno na sajtu redakcije.

U aprilu su pripadnici policije pretresli redakciju lista u Moskviu okviru krivične istrage o sumnji na nezakonito korišćenje ličnih podataka građana prilikom pripreme novinskih tekstova, prenela je agencija RIA Novosti.

U okviru istog slučaja priveden je novinar i izvršni urednik lista "Novaja gazeta" Oleg Roldugin.

Prema navodima organa reda, on je tokom 2025. i 2026. godine mogao da pretražuje poverljive baze podataka sa ličnim podacima građana pomoću botova, a zatim da pronađene informacije objavljuje u tekstovima.

Roldugin je najpre bio u pritvoru, a potom je prebačen u kućni pritvor, koji mu je produžen do novembra.