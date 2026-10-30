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Devojku koja se pripremala za venčanje usmrtio je krokodil dug oko pet metara dok je prala veš i kupala se u reci u Indoneziji. Njen verenik i njegova sestra nemoćno su posmatrali kako je ogromni reptil odvlači u vodu.

Selvijana Ambu Kaka (24) napadnuta je 23. oktobra u reci Bondo Kodi, na jugozapadu indonežanskog ostrva Sumba. Ona je u blizini vode bila sa verenikom Fabijanusom Dovom i njegovom sestrom Imeldom.

Prema rečima članova porodice, devojka je prala veš okrenuta leđima reci kada je iznenada izronio veliki krokodil. Zgrabio ju je za levu butinu i povukao u vodu. Verenik i njegova sestra užasnuto su gledali napad, ali nisu uspeli da je spasu.

Njih dvoje odmah su obavestili rođake, nakon čega su meštani organizovali potragu. Akcija je trajala tokom noći i nastavila se u ranim jutarnjim satima 24. oktobra.

U međuvremenu, stanovnici su uspeli da pronađu krokodila za kog se sumnjalo da je napao devojku. Uhvatili su ga pomoću mreže, izvukli na obalu i ubili.

Telo pronađeno narednog jutra

Selvijanino telo pronađeno je oko šest sati ujutru, približno 30 metara od mesta na kojem je nestala. Na telu su uočeni brojni tragovi ugriza, a nadležni su potvrdili da je već bila mrtva kada je pronađena.

- Žrtva je već bila mrtva kada smo je pronašli. Sumnja se da ju je napao krokodil dok se kupala - saopštile su lokalne vlasti.

Njeno telo preneto je u kuću porodice verenika u selu Vajkaninjo, gde su pripremane pogrebne ceremonije.

Vratila se iz Džakarte zbog venčanja

Tragedija je posebno potresla porodice jer se Selvijana vratila iz Džakarte, gde je radila, samo tri dana pre napada. Došla je u rodni kraj kako bi učestvovala u tradicionalnim pripremama za venčanje sa Fabijanusom.

Par je veridbu zvanično trebalo da obeleži 30. oktobra.

Prema rečima komšija, porodica mladoženje je na dan tragedije posetila roditelje devojke kako bi zatražila odlaganje isplate miraza. Nakon tog razgovora, par je odlučio da ode do reke kako bi prali veš i okupali se.