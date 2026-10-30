"NEĆEMO DA PLAĆAMO VAŠE RATOVE!" Generalni štrajk zatresao Italiju, demonstranti besni zbog novca koji se umesto u škole i bolnice ulaže u naoružanje
- U više italijanskih gradova održani su protesti i štrajkovi zbog visokih troškova života i preusmeravanja novca iz obrazovanja i zdravstva u naoružavanje.
- Najveći skup bio je u Rimu, gde demonstranti tvrde da ih je 100.000 i najavili su kampovanje kod Koloseuma do naredne sednice skupštine.
- Marševi su održani i u Firenci, Milanu, Napulju, Torinu, Đenovi i Palermu, uz učešće sindikalaca, studenata, radnika i drugih grupa.
U Rimu, Firenci, Milanu, Napulju, Torinu, Đenovi, Palermu i drugim italijanskim gradovima su organizovani protesti zbog visokih troškova života i finansiranja industrije naoružanja iz sredstava namenjenih za obrazovanje i zdravstvo, u okviru nacionalnog štrajka koji su sazvali italijanski sindikati.
Veliki protesti u Rimu
Za ovaj protestni skup angažovane su značajne bezbednosne snage, a stotine pripadnika policije zadužene su za održavanje javnog reda i bezbednosti duž trase kretanja.
Demonstranti u Rimu tvrde da ih ima 100.000 i najavili su da će kampovati u okolini Koloseuma naredna tri dana.
"Kampovaćemo do održavanja naredne sednice skupštine", rekli su demonstranti na čelu marša koji se kreće kroz ulicu Via Goito.
Demonstranti uzvikuju slogane poput "Položite oružje, povećajte plate" i "Imamo dva meseca da se borimo protiv visokih troškova i budžeta".
Marševi u Firenci i Milanu
U Firenci je počeo marš u organizaciji sindikata USB, a protestna povorka je krenula u 10 časova sa trga Pjaca Bambini di Beslan, u pravcu trga Pjaca Vitorio Veneto, prolazeći kroz različite ulice glavnog grada Toskane, prenela je agencija Adnkronos.
Protestni skup se održava i u Milanu, gde su se hiljade demonstranata, među kojima su sindikalci, radnici, propalestinski aktivisti, studenti i pripadnici različitih kolektiva, okupile ispred Glavne železničke stanice.
Oni protestuju protiv visokih troškova života i vladinih politika koje, prema rečima učesnika, preusmeravaju sredstva iz škola i zdravstva u finansiranje ponovnog naoružavanja.
Prema procenama, na skupovima učestvuje oko 10.000 ljudi, a organizatori izražavaju zajedničku nadu da će demonstracije proteći u potpunosti bez nasilja, prenela je italijanska agencija.
Policija blokirala stanicu u Napulju
U Napulju, marš koji je započeo na trgu Pjaca Mančini stigao je u blizinu Glavne železničke stanice, koju su snage reda blokirale.
Nakon pregovora dveju strana, policija je dozvolila delegaciji demonstranata ulazak u stanicu.
Okupljene uglavnom čine pripadnici društvenih centara i učenici i studenti, koji protestuju protiv niskih plata, ponovnog naoružavanja, kao i rasta troškova života, ali i ratova u Ukrajini i Gazi.
Studenti i srednjoškolci na ulicama Torina
Tokom studentskog marša u Torinu, čiji učesnici treba da se pridruže radnicima koji učestvuju u nacionalnom generalnom štrajku, grupa od nekoliko hiljada ljudi, koju su činili studenti, srednjoškolci i nezavisni aktivisti, odvojila se od glavne kolone i nastavila zasebnom trasom.
Na čelu ove grupe, demonstranti nose transparente na kojima piše "Svaki kampus biće barikada. Nećemo plaćati rat" i "Protiv rata i visokih troškova života - zaustavimo Italiju".
Na protestima učestvuje više od hiljadu studenata i srednjoškolaca, koji nose zastave grupa kao što su "Promena kursa" (Cambiare Rotta), "Studentska opoziciona alternativa" (OSA) i drugih udruženja.
Protestna kolona u Đenovi i Palermu
Između 4.000 i 5.000 demonstranata, među kojima su lučki radnici i studenti, okupili su se na trajektnom terminalu u Đenovi, odakle su započeli protestni marš kroz lučku zonu.
Demonstranti uzvikuju parole protiv premijerke Đorđe Meloni i italijanskog evroposlanika Roberta Vanaćija.
U Palermu je u toku velika protestna šetnja, a kolona se kreće od trga Pjaca Politeama ka ulici Via Kavur.
ADN Kronos prenosi da se čuju uzvici poput "Hiljade nas je na ulicama, vraćamo svoje gradove" i "Organizujmo se i zaustavimo sve".
Pored toga, demonstranti pevaju pesmu "Bela ćao" i uzvikuju "Svi smo antifašisti".
Demonstranti su uglavnom studenti, zanatlije, penzioneri i drugi građani.
(Kurir.rs/Tanjug)