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Četrdesetšestogodišnji oficir Ratne mornarice Grčke podmetnuo je dva požara protiv svojih bivših partnerki u Glifadi, u ranim jutarnjim satima 30. oktobra, u razmaku od svega 15 minuta.

Na snimcima koje je objavio portal Prototema, vidi se kako četrdesetšestogodišnjak stoji ispred stana jedne od svojih bivših partnerki u 02:00 časa ujutru, i gleda pravo u sigurnosnu kameru zgrade.

Nosi kapuljaču i rukavice, a lice mu je prekriveno maskom koja ga u potpunosti skriva. On je potom prekrio sočivo kamere i izbegao snimanje, a zatim ulazi u stan. Nakon toga, izaziva požar u stanu koristeći zapaljivu tečnost koju je doneo sa sobom u kanisteru.

Samo 15 minuta kasnije, u 02:35, odlazi u drugu ulicu, takođe u Glifadi, gde podmeće požar na vozilima koja pripadaju drugoj bivšoj partnerki (staroj 55 godina) i njenom sadašnjem partneru (starom 51 godinu).

Prema istim izvorima, četrdesetšestogodišnjak je pripadnik Ratne mornarice Grčke, a policiji je već bio poznat odranije zbog slučaja nasilja u porodici. Oficir je prvobitno bio uhapšen, ali je Vojno-pomorski sud kasnije doneo odluku o njegovom puštanju na slobodu, s obzirom na njegov status pripadnika Ratne mornarice. Slučaj je trenutno predmet istrage nadležnih organa.

"Nisam više mogla da izdržim, htela sam da raskinemo"

Žena čiji je dom u Glifadi izgoreo do temelja opisuje za grčki list zastrašujuće iskustvo kroz koje je prošla prethodnih dana.

U trenutku podmetanja požara, žrtva je bila na poslu; kada je na svom mobilnom telefonu primetila da su sigurnosne kamere u stanu prestale da rade, pozvala je sestru da proveri šta se dešava. Sestra ju je obavestila da je "on zapalio kuću", a sumnja žene odmah je pala na četrdesetšestogodišnjeg muškarca, od kojeg se razišla samo nedelju dana ranije.

- Još prošle subote rekla sam mu da više ne mogu da izdržim i da želim da raskinemo. On to nije hteo da prihvati, pa sam otišla kod roditelja. Nakon što smo raskinuli, stalno me je zvao i slao mi poruke, mada mi nije pretio. U jednom trenutku došlo je do svađe; vređao me je pogrdnim rečima, vukao me i pokušavao da me obori - kaže žrtva četrdesetšestogodišnjaka, opisujući kako je shvatila da je njen bivši partner provalio u njen dom.

- Ranije je dolazio do kuće i uzeo bi nešto odeće – videla sam ga na sigurnosnoj kameri. Te večeri bila sam na poslu, a kada sam pokušala da proverim snimak sa kamere, nisam mogla ništa da vidim. Pozvala sam sestru, a ona mi je rekla: "Zapalio je kuću" - tako sam znala da je to on. Znala sam i da je ranije jedna druga žena podnela prijavu protiv njega, mada je lično ne poznajem.

Misteriozni slučaj podmetanja požara u Neo Irakliju

Nekoliko sati kasnije, u 04.40, u Neo Irakliju došlo je do još jednog slučaja - zapaljeno je vozilo. Nadležni istražuju da li je to povezano sa četrdesetšestogodišnjim oficirom Ratne mornarice Grčke, koji je prvobitno bio uhapšen, ali je kasnije pušten na slobodu.

Istražitelji proveravaju moguću vezu sa pomenutim muškarcem, budući da je i vozilo koje je izgorelo pripadalo jednoj od njegovih bivših partnerki; istraga je, međutim, još uvek u toku.