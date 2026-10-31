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NAJAVLJENA BLOKADA RUSKOG DIZELA KOJI STIŽE U AMERIKU: Majki Šeril dala oštru izjavu, udarila i na Trampa
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Majki Šeril, predstavnica savezne države Nju Džersi – u kojoj se nalazi najveći distributivni i uvozni centar za naftne derivate na istočnoj obali SAD – najavila je da će blokirati isporuke ruskog dizel-goriva.
„Razmatram opcije kako da sprečim da ruski dizel stigne u luku u Nju Džersiju”, izjavila je ova demokratska poslanica za „Fajnenšel tajms” (Financial Times). Ona tvrdi da američki predsednik Donald Tramp „ne čini ništa” kako bi smanjio cene benzina i dizela.
Izjava Majki Šeril dolazi uoči američkih međuizbora za Kongres, zakazanih za 3. novembar, na kojima će se birati jedna trećina Senata i ceo Predstavnički dom. Oba doma trenutno su pod kontrolom Republikanske stranke.
(Kurir.rs/TASS)
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