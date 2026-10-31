PAPA LAV XIV GLASAO NA IZBORIMA U SAD: Evo gde je registrovan kao birač - Vatikan potvrdio vest koja je iznenadila javnost
- Papa Lav XIV glasao je poštom na izborima za američki Kongres, što je Vatikan potvrdio kao prvi takav slučaj među poglavarima Rimokatoličke crkve.
- Registrovan je kao birač u Nju Lenoksu, predgrađu Čikaga, a zadržao je američko državljanstvo.
Papa Lav XIV glasao je putem pošte na predstojećim izborima za američki Kongres, čime je postao prvi poglavar Rimokatoličke crkve koji je glasao na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, saopštio je danas Vatikan.
Glasao poštom u Čikagu
Prvi američki papa "poslao je svoj glasački listić poštom u Čikagu. Sveti otac izražava uverenje u pravo i dužnost građana da učestvuju u demokratskim procesima", navodi se u saopštenju Svete stolice.
Britanski istoričar Majkl Volš, autor nekoliko knjiga o papstvu, ocenio je da je Lav XIV prvi papa koji je glasao na demokratskim izborima u sekularnoj državi.
"Mislim da pape nikada ranije nisu glasale na demokratskim izborima", rekao je Volš za CNN.
Registrovan kao birač u predgrađu Čikaga
Prema dostupnim podacima, papa, koji je zadržao američko državljanstvo, registrovan je kao birač u predgrađu Čikaga, Nju Lenoksu, gde živi njegov brat Džon.
Poglavar Rimokatoličke crkve, rođen u Čikagu, poslednjih godina glasao je i na predizborima Republikanske i Demokratske stranke, kao i na predsedničkim izborima 2024. godine.
(Kurir.rs/Tanjug)