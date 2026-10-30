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Krista Pajk (50), zatvorenica osuđena na smrt u američkoj saveznoj državi Tenesi, prvi put se oglasila nakon što je preživela neuspešno pogubljenje smrtonosnom injekcijom.

U potresnoj izjavi opisala je fizičke i psihičke posledice koje trpi više od mesec dana nakon pokušaja egzekucije.

Pajk je trebalo da bude pogubljena 30. septembra u zatvoru Riverbend u Nešviluzbog ubistva 19-godišnje Kolin Slemer, počinjenog 1995. godine.

Međutim, pogubljenje je krenulo po zlu kada zatvorsko osoblje navodno nije uspelo pravilno da postavi venski pristup. Dobila je dve doze pentobarbitala, ali je nastavila da diše.

1/7 Vidi galeriju Neuspelo pogubljenje osuđenice na smrt Kriste Pajk u Tenesiju Foto: George Walker IV/AP

Nakon što je izgubila svest, hitno je prebačena u bolnicu, gde je danima bila priključena na respirator. Probudila se 6. oktobra, a iz bolnice je otpuštena četiri dana kasnije i vraćena u zatvor.

U svojoj prvoj izjavi nakon povratka iza rešetaka, Pajk je opisala kroz šta prolazi.

- Pre mesec dana, 30. septembra, ušla sam u prostoriju za pogubljenja spremna da umrem. Bila sam pomirena sa tim. Nekoliko dana kasnije probudila sam se sama u bolnici, zbunjena i u bolovima. Od te noći nije prošao trenutak da nisam osećala bol. Boli me telo, ruke, šake i grlo. I dalje teško govorim, a bol nije samo fizički. Boli me i duša - navela je ona.

1/11 Vidi galeriju Pogubljenje Kriste Pajk: Preživela 2 smrtonosne injekcije Foto: Tennessee Department of Correction

Dodala je da nije razmišljala o životu nakon te noći i da je duboko povređena nesposobnošću ljudi koji su je doveli u takvu situaciju.

- Oporavljam se i postajem sve jača, ali oporavak nije isto što i biti dobro - poručila je Pajk.

Posebno je istakla da joj teško pada izolacija u zatvorskom medicinskom odeljenju, daleko od drugih ljudi. Navela je da je 28 godina provela u samici i da joj sadašnja situacija u velikoj meri vraća ista iskustva.

Njeni advokati ranije su saopštili da je nakon neuspelog pogubljenja pretrpela ozbiljno oticanje ruku, upalu pluća i krvni ugrušak. U sudskom podnesku navedeno je da je osoblje koristilo oko deset igala pokušavajući da uspostavi venski pristup.

Krista Pajk Foto: WBIR-TV

Guverner Tenesija, Bil Liobustavio je sva preostala pogubljenja u toj saveznoj državi do kraja 2026. godine, dok traje nezavisna istraga o tome šta je pošlo po zlu.

Pajk je osuđena na smrt zbog brutalnog ubistva Kolin Slemer, koju je 1995. godine namamila u šumu zajedno sa tadašnjim dečkom i još jednom devojkom. Žrtvu su tukli i mučili, a Pajk ju je udarala komadom asfalta i odnela deo njene lobanje kao trofej.

Kolin Slemer Foto: Family Handout