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Američki predsednik Donald Tramp izrazio je danas uverenje da će se rat protiv Irana uskoro završiti, ali nije precizirao kako će do toga doći.

"To će se uskoro okončati. Potrebna nam je garancija da nikada neće biti nuklearnog naoružanja", rekao je Tramp za radio stanicu KCMO u Kanzas sitiju, dodajući da Sjedinjene Američke Države neće napasti Iran pre predstojećih međuizbora u SAD, 3. novembra.

Tramp je u više navrata tokom proteklih nedelja obećao da će SAD i Izrael uskoro "završiti posao" u Iranu, ne precizirajući da li namerava da insistira na diplomatskim ili vojnim merama.

Bilo je planirano da Tramp govori na predizbornim skupovima u Kanzasu i Ajovi ovog vikenda, ali je umesto toga odlučio za video-obraćanje na mitinzima.

Tramp je rekao da ne smatra da mora da poseti saveznu državu Kanzas, jer republikanski senator Rodžer Maršal, koji se nadmeće sa demokratom Adamom Hamiltonom, "dobro stoji".