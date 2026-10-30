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SAD su odustale od planova za grupnu fotografijuministara spoljnih poslovaGrupe 20 najvećih svetskih privreda na današnji početni dan dvodnevnog skupa, pošto se nekoliko Evropljana usprotivilo slikanju sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovim i zapretilo napuštanjem fotografisanja.

Otkazivanje snimanja grupne fotografije, što je tradicionalni početni događaj takvog diplomatskog skupa, ukazalo je na duboke podele unutar G20 oko globalnih kriza koje prete međunarodnoj bezbednosti i trgovini.

Državni sekretar SAD Marko Rubio odlučio je da otkaže fotografisanje pošto je ustanovio da bi to prikazano neslaganje stvorilo distrakciju, rekli su američki zvaničnici. Sastanak ministra spoljnih poslova G20 u Atlanti koji će inače biti održan po planu treba da pripremi samit lidera te grupe čiji će domaćin biti predsednik SAD Donald Tramp u svom golf klubu u Majamiju u decembru.

Foto: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Otkazivanje je pojačalo brige oko slabih izgleda za to da diplomate G20 postignu konsenzus oko mnogih od najspornijih pitanja sa kojima se suočavaju. Među njima su rusko-ukrajinski sukob, američko-izraelski rat protiv Irana, američke carine i kineske mahinacije u Južnom kineskom moru. Sva ta pitanja doprinela su skoku globalne cene goriva kao i neizvesnosti oko trgovine.

SAD su saopštile da je glavni prioritet sastanka rešenje razlika oko pitanja vezanih za slobodu plovidbe, posebno u Ormuskom moreuzu, Crvenom moru, Crnom moru i Južnom kineskom moru. Ta tema će uključiti razgovore o Iranu, Rusiji i Ukrajini i Kini i njenim manjim susedima.

Senku nad sastankom bacaju izgledi nove američke vojne intrervencije u Iranu, zbog koga je region, uključujući članicu G20 Saudijsku Arabiju, napet.

Kako je ranije preneo AP, američki zvaničnici upozorili su nekoliko bliskoistočnih zemalja i regionalnih saveznika da budu spremni za potencijalne obnovljene vojne udare na Iran posle izbora na sredini mandata u utorak, i mogućosti da Iran uzvrati napadima na njih.

Ipak, Stejt department je saopštio da Rubio vidi skup kao način"unapređenja praktične saradnje o podeljenim ekonomskim i bezbednosnim izazovima" i prioritet mu je za grupu da traži rešenja za "gepolitičke krize koje doprinose globalnim ekonomskim šokovima".

Foto: Gerald Herbert/AP, BERND VON JUTRCZENKA / AFP / Profimedia

Ipak se sumnja da će članovi G20 uspeti da nadvladaju svoje suštinske razlike. Pre neslaganja oko slikanja, neke zemlje G20 već su izrazile zabrinutost što su SAD pozvale Rusiju tokom njenih pojačanih napada na Ukrajinu. I to posebno pošto je Tramp spustio veze sa Ukrajinom na novi najniži nivo odustajanjem od novih sankcija Moskvi i privremenim ograničenjem logističke i obaveštajne pomoći.

Rusko ministarstvo spoljnih poslova se žalilo zbog problema oko dobijanja viza za svoju delegaciju koji su rešeni tek u poslednjem trenutku. Te komplikacije stvorile su utisak da "nisu svi u Vašingtonu" bili srećni zbog učestvovanja Lavrova, rekla je portparolka ruskog minsitarstva Marija Zharova, ali je dodala da će Lavrov iskoristiti sastanak da se založi za "brzu reformu globalnih ekonomskih institucija".

1/12 Vidi galeriju G20 Foto: Gerald Herbert/AP, BERND VON JUTRCZENKA / AFP / Profimedia, Gerald Herbert/AP, Allison Joyce / AFP / Profimedia

Lavrov je retko putovao u zemlje članice NATO od kada je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine posle koga su Moskvi uvedene oštre sankcije.

Njegovo prisustvo u Altanti će verovatno stvoriti domaće političke probleme za Trampa samo nekoliko dana pred izbore na pola predsedničkog mandata i uznemiriti zapadne učestnike G20, rekao je Ian Keli, američki ambasador u Gruziji tokom Trampovog prvog mandata.

Foto: Gerald Herbert/AP

Keli, koji sad predaje na univerzitetu Nortvestern kod Čikaga, rekao je da mnogi republikanski zakonodavci, koji već strahuju od gubitka većine u Kongresu, nisu zadovoljni sa Trampovim pomirljivim pristupom prema Putinu. On je dodao da bi demokrate mogle da iskoriste taj poziv da kritikuju republikance pre izbora u utorak.

Što se tiče samog G20 Lavrovljevo prisustvo će skoro sigurno naškoditi naporima da se postigne ujedinjen pristup rusko-ukrajinskom ratu, rekao je Keli i dodao da će svakako oduzeti od poruke koje bar zapadni članovi hoće da pošalju.

Nije jasno da li će ruski predsednik Vladimir Putin prihvatiti Trampov poziv na samit na Floridi u decembru, piše agencija AP.

Ukrajina koja nije član G20 ali je bila pozvana da prisustvuje ranijim takvim sastancima nije pozvana ove godine pošto su američki zvaničnici rekli da su napravili svestan izbor da uključe samo zvanične članove grupe.

Foto: Gerald Herbert/AP

Ali nedostaje i Južna Afrika, jedan od osnivača G20 i jedina afrička zemlja u grupi.

Južna Afrika je uključena u nekoliko gorkih sporova sa Trampovom administarcijom i kada je bila predsedavajuća grupe prošle godine, vodeći američki zvaničnici uključujući Trampa i Rubija su ignorisali sastanke u toj zemlji.

Južna Afrika danas je saopštila da njeno odsustvo sa sastanka nije dobrovoljno. To je izjavio portparol južnoafričkog ministra spoljnih poslova Ronalda Lamole. On je rekao da pozdravljaju podršku drugih članova G20 koji su izrazili rezerve oko isključenja Južne Afrike, i dodao da je Južna Afrika spremna da učestsvuje "na jednakoj ravni sa drugim zemljama" kada Britanija preuzme predsedništvo iduće godine.