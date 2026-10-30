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Napadi na rafinerije nafte ne utiču na pripreme za predstojeće trilateralne pregovore o Ukrajini u Abu Dabiju, jer njihova priprema ne podrazumeva preuzimanje obaveza o ograničavanju borbenih dejstava, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

"Ne. Zato što pripreme za pregovore ne podrazumevaju preuzimanje bilo kakvih obaveza u vezi sa ograničavanjem borbenih dejstava", rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li bi napadi na rafinerije mogli da utiču na organizaciju sastanka.

On je, prenosi Interfaks, istakao da je ruska strana u više navrata saopštila da se protivi prekidu vatre koji bi, kako je naveo, "Ukrajincima omogućio predah".

"Pregovori se pripremaju", poručio je Peskov.

Trilateralni pregovori u Abu Dabiju između predstavnika Rusije, Ukrajine i SAD trebalo bi da budu održani posle 4. novembra, a tačan datum još nije određen.

Kurir.rs/Interfaks

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